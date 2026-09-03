Динамо подписало нового легионера: контракт рассчитан на пять лет

Динамо укрепило состав новым нападающим. Столичный клуб сделал ставку на перспективного африканского футболиста, который последний год провел в чемпионате Швейцарии.

Киевский клуб официально представил на своем сайте 21-летнего ивуарийского вингера Кеассе Ба. Молодой футболист будет выступать за "бело-синих" под 42-м номером.

Кто такой Кеассе Ба

Кеассе Ба родился 17 декабря 2004 года и является воспитанником ивуарийского футбола. Первый этап профессиональной карьеры он провел на родине, после чего в феврале 2025 года переехал в Армению.

Новым клубом вингера стал Арарат. За армянскую команду Ба успел провести 12 матчей, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Уже в июле 2025 года футболист сменил чемпионат и присоединился к швейцарской Лозанне Уши. Именно там Кеассе получил гораздо больше игровой практики и начал регулярно отмечаться результативными действиями.

Всего за швейцарский клуб ивуариец сыграл 44 матча. На его счету 12 забитых мячей и пять ассистов.

Уже впечатляет результативностью

Особенно продуктивно новичок Динамо начал текущий сезон. В пяти проведенных матчах он уже четыре раза отличился голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Теперь перед 21-летним вингером открывается новый этап карьеры в Украине. Динамо подписало с Ба контракт сразу на пять лет, продемонстрировав доверие к перспективному легионеру.

В киевской команде ивуариец будет выступать под 42-м номером. В клубе уже поздравили футболиста с переходом и пожелали ему как можно больше результативных действий и побед в составе "бело-синих".

Для Ба трансфер в Динамо станет первым опытом выступлений за клуб с столь высокими турнирными амбициями. Теперь ему предстоит доказать свою состоятельность в гораздо более конкурентном чемпионате и борьбе за место в основном составе.

Напомним, после недавнего поражения от Буковины динамовцев резко раскритиковал легенда клуба Йожеф Сабо – больше всего досталось главному тренеру Игорю Костюку.