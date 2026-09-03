Київський клуб на своєму сайті офіційно представив 21-річного івуарійського вінгера Кеассе Ба. Молодий футболіст виступатиме за "біло-синіх" під 42-м номером.
Хто такий Кеассе Ба
Кеассе Ба народився 17 грудня 2004 року та є вихованцем івуарійського футболу. Перший етап професійної кар'єри він провів на батьківщині, після чого у лютому 2025 року перебрався до Вірменії.
Новим клубом вінгера став Арарат. За вірменську команду Ба встиг провести 12 матчів, забивши чотири голи та віддавши дві результативні передачі.
Вже у липні 2025 року футболіст змінив чемпіонат і приєднався до швейцарської Лозанни Уші. Саме там Кеассе отримав значно більше ігрової практики та почав регулярно відзначатися результативними діями.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Загалом за швейцарський клуб івуарієць зіграв 44 матчі. На його рахунку 12 забитих м'ячів та п'ять асистів.
Ба вже вражає результативністю
Особливо продуктивно новачок Динамо розпочав поточний сезон. У п'яти проведених поєдинках він уже чотири рази відзначився голами та записав на свій рахунок одну результативну передачу.
Тепер перед 21-річним вінгером відкривається новий етап кар'єри в Україні. Динамо підписало з Ба контракт одразу на п'ять років, продемонструвавши довіру до перспективного легіонера.
У київській команді івуарієць виступатиме під 42-м номером. У клубі вже привітали футболіста з переходом та побажали йому якомога більше результативних дій і перемог у складі "біло-синіх".
Для Ба трансфер до Динамо стане першим досвідом виступів за клуб із настільки високими турнірними амбіціями. Тепер йому належить довести свою спроможність у значно конкурентнішому чемпіонаті та боротьбі за місце в основному складі.
Нагадаємо, після нещодавньої поразки від Буковини динамівців різко розкритикував легенда клубу Йожеф Сабо – найбільше дісталося головному тренеру Ігорю Костюку.