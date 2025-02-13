Дэвис обвинил Беринчика в расизме: украинский боксер ответил сопернику

Денис Беринчик в бою с Кейшоном Дэвисом будет защищать титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO. Боксеры уже провели пресс-конференцию перед поединком.

Американец отличился вызывающим поведением во время мероприятия. Кроме того, он обвинил в расизме "Украинского танка", сообщает 24 канал со ссылкой на Top Rank Boxing.

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Тайный подарок для Дэвиса

Кейшон Дэвис заявил, что Денис Беринчик и его команда отправили коробку в его номер с бананами и арбузами, а также запиской для боксера. Американец заявил, что это проявление расизма и стереотипы в отношении темнокожих людей.

Этот человек приехал в Америку, чтобы передать мне бананы и арбуз с запиской. Это непрофессионально, и я считаю это расизмом. Теперь этот бой стал для меня более личным,

– сказал Дэвис.

Кроме того, американский боксер в социальной сети Х опубликовал фотографию пакета, который прислали ему в номер.

Дэвис опубликовал фотографию пакета, который ему прислали в номер / Фото со страницы боксера в социальной сети Х

Денис Беринчик отреагировал на обвинения Кейшона Дэвиса в расизме. "Украинский танк" заверил, что он не причастен к этой провокации.

Я не разговариваю на английском и тем более не пишу. Я видел его посты в инстаграм и ничего не имею личного для него,

– ответил Беринчик.

Напомним, что бой Беринчик – Дэвис состоится в ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Ориентировочное начало главного события вечера бокса около трех ночи по киевскому времени.