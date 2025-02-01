"Он готов": промоутер Джошуа назвал соперников, с которыми хочет встретиться боксер
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал о ближайших планах Энтони Джошуа. Боксер имеет варианты соперников, с которыми хочет встретиться.
В ночь на 22 сентября состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Эй-Джей уступил оппоненту нокаутом.
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С кем может встретиться на ринге Джошуа
Хирн рассказал, что Эй-Джея мотивирует мысль о предстоящих поединках, пишет 24 канал со ссылкой на The Ring.
Сейчас Энтони Джошуа мотивирует только одно – это возможный бой с Тайсоном Фьюри и победителем боя Даниэль Дюбуа – Джозеф Паркер. Джошуа любит этот вид спорта. Он точно готов еще боксировать,
– отметил Эдди Хирн.
Отметим, что была информация о возможном бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, однако "Цыганский король" завершил карьеру. Также планировался реванш боксера с Даниэлем Дюбуа.