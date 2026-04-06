Стало известно, с кем сборная Украины сыграет накануне чемпионата мира-2026
- Сборная Украины сыграет два товарищеских матча в июне.
- Одни из оппонентов должна стать команда, которая также не смогла пройти плей-офф.
Сборная Украины провально начала 2026 год. Команда Сергея Реброва не смогла решить задачу выхода на чемпионат мира-2026.
В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 "сине-желтые" уступили Швеции (1:3). После этого наша команда была обречена сугубо на товарищеские матчи до осени текущего года, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".
С кем будет играть Украина?
Два из них команда должна провести в июне, ведь этого требует договор с УЕФА. Журналист Владимир Зверов рассказал о вероятном первом оппоненте для Украины.
Им должна стать сборная Дании, которая идет 20-й в рейтинге ФИФА. Скандинавы должны стать хозяевами матча, но дата и место проведения спарринга пока неизвестны.
Понятно лишь, что игра состоится до старта чемпионата мира (11 июня). К слову, датская команда также не смогла квалифицироваться на Мундиаль-2026.
В полуфинале стадии плей-офф подопечные Брайана Римера разгромили Северную Македонию (4:0). Однако в решающем матче за попадание на чемпионат мира датчане уступили в серии пенальти Чехии после счета 2:2 в основное время.
Что ждет сборную Украины в 2026-м?
- После поражения от Швеции "сине-желтые" провели спарринг с Албанией 31 марта. Украинцам удалось минимально победить благодаря голу Алексея Гуцуляка.
- Кроме Дании, в июне сборную Украины ждет еще один спарринг. Официальные же матчи для "сине-желтых" вернутся только в сентябре, когда стартует Лига наций 2026 – 2027.
- Украина окажется в дивизионе В, где сыграет в одной группе с Венгрией, Грузией и Северной Ирландией. Этот турнир станет частью отбора на Евро-2028.
- Напомним, что Украина сыграла три очных матча с Данией с 2003 по 2005 годы. Тогда наша команда уступила сопернику в спарринге (0:1), но взяла четыре очка в рамках квалификации на ЧМ-2026 (1:1, 1:0).