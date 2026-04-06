Стало известно, с кем сборная Украины сыграет накануне чемпионата мира-2026

Сборная Украины провально начала 2026 год. Команда Сергея Реброва не смогла решить задачу выхода на чемпионат мира-2026.

В полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026 "сине-желтые" уступили Швеции (1:3). После этого наша команда была обречена сугубо на товарищеские матчи до осени текущего года, сообщает "ПРОФУТБОЛ Digital".

С кем будет играть Украина?

Два из них команда должна провести в июне, ведь этого требует договор с УЕФА. Журналист Владимир Зверов рассказал о вероятном первом оппоненте для Украины.

Им должна стать сборная Дании, которая идет 20-й в рейтинге ФИФА. Скандинавы должны стать хозяевами матча, но дата и место проведения спарринга пока неизвестны.

Понятно лишь, что игра состоится до старта чемпионата мира (11 июня). К слову, датская команда также не смогла квалифицироваться на Мундиаль-2026.

В полуфинале стадии плей-офф подопечные Брайана Римера разгромили Северную Македонию (4:0). Однако в решающем матче за попадание на чемпионат мира датчане уступили в серии пенальти Чехии после счета 2:2 в основное время.

Что ждет сборную Украины в 2026-м?