Исторический прорыв произошел на престижном Лондонском марафоне. Сразу несколько топ-бегунов превзошли предыдущие достижения, но победитель переписал историю окончательно, сообщает BBC.

Что известно о рекорде?

Кенийский легкоатлет Сабастьян Саве стал первым в мире, кто пробежал марафонскую дистанцию (42,195 км) менее чем за два часа в официальных условиях. Его результат 1:59:30 – теперь новый мировой рекорд.

Это достижение долгое время считалось недостижимым в классических соревнованиях. Ранее подобный результат показывал только Элиуд Кипчоге, но в специально созданных условиях, которые не засчитывались как официальный рекорд.

Более того, Саве не просто побил рекорд – он значительно превзошел предыдущее достижение покойного Келвина Киптума (2:00:35 в 2023 году).

Сразу двое марафонцев вошли в историю

Невероятно, но Саве был не единственным, кто вошел в историю в этот день. Второе место занял эфиоп Йомиф Кеджелча, который также выбежал из двух часов – 1:59:41.

Третьим финишировал угандиец Джейкоб Киплимо с результатом 2:00:28 – еще одно сверхбыстрое время, которое ранее могло бы претендовать на рекорд.

Таким образом, Лондонский марафон-2026 стал одним из самых выдающихся в истории легкой атлетики, ведь сразу несколько спортсменов показали феноменальные результаты, которые меняют представление о границах человеческих возможностей.