"Откуда взялся этот парень": известный тренер пренебрежительно оценил уровень Усика

В 2024 году Александр Усик дважды одолел до того непобедимого Тайсона Фьюри. Это позволило ему стать первым абсолютом хевивейта в XXI веке и получить заслуженное признание от боксерского сообщества.

Многие эксперты считают, что украинец – один из лучших бойцов в истории. Однако до сих пор есть и скептики, которые сомневаются в величии украинского чемпиона.

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Негативная оценка для украинца

К таким относится, в частности, Кенни Эллис. Тренер чемпиона мира в легком весе Джервонты Дэвиса неоднозначно высказался об Александре Усике, заявив, что ему очень далеко до величайших боксеров всех времен, сообщает 24 Канал со ссылкой на MillCity Boxing.

Я не могу высоко оценить Усика, откуда взялся этот парень? Он не был ни в моем топ-10, ни даже в топ-20. Болельщики сейчас не знают боксеров прошлого, они знают лишь бойцов настоящего. Даже претенденты прошлых эпох были сильнее современных чемпионов мира,

– сказал Эллис.

Отметим, что Александр Усик до сих пор остается непобедимым на профессиональном уровне. Он становился абсолютом в двух весовых категориях и триумфовал на Олимпиаде-2012.

К слову. Ранее об Александре Усике высказался легендарный Эвандер Холифилд. Он считает, что украинец входит в тройку лучших бойцов в истории.

Напомним, что 11 января Александра Усика признали лучшим боксером 2024 года по версии The Ring Awards.