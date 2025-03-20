Впервые в истории президентом МОК избрали женщину
- Керсти Ковентри стала первой женщиной-президентом МОК, получив наибольшее количество голосов на выборах в закрытом режиме.
- Она заменит Томаса Баха на посту президента МОК с 23 июня 2025 года, и срок ее полномочий продлится восемь лет.
- Это первый случай в истории, когда женщина и представитель Африки возглавила МОК.
В четверг, 20 марта, на 144-й сессии МОК в Греции состоялись выборы главы Международного олимпийского комитета. Мероприятие в греческом городе Коста-Наварино проходило в закрытом режиме.
На должность президента МОК претендовали семь кандидатов. Однако наибольшие шансы возглавить организацию имели три фаворита: Себастьян Коу, Керсти Ковентри и Хуан Антонио Самаранч-младший, пишет 24 Канал.
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Что известно о новом президенте МОК
Выборы нового главы организации состоялись в закрытом режиме. Процедура состояла из нескольких туров. Кандидат, который получал наименьшую поддержку, выбывал из борьбы.
Всего на должность претендовали семь кандидатов: Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), Себастьян Коу (Великобритания), Керсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Йохан Элиаш (Швеция), Давид Лапартьян (Франция), Моринари Ватанабе (Япония).
Наибольшее количество голосов получила Керсти Ковентри. Она стала новым президентом МОК. На этом посту 41-летняя зимбабвийка заменит своего предшественника Томаса Баха. Полная передача полномочий состоится 23 июня 2025 года.
Отметим, что впервые в истории МОК организацию возглавила женщина. Кроме того, впервые представитель Африки будет занимать эту должность.
Срок полномочий новоизбранного президента МОК составит восемь лет.
Напомним, что Томас Бах возглавлял организацию с сентября 2013 года. 10 марта 2021 году он был переизбран на второй срок.
Ранее Томас Бах признался, когда у него испортились отношения с диктатором Владимиром Путиным и почему его в России начали называть нацистом.