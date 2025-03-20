МОК лишил Международную боксерскую ассоциацию (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, права проводить олимпийские турниры. В 2023 году была создана организация Worl Boxing с целью сохранить бокс в олимпийский программе.

Читайте также Усик впервые отреагировал на ультиматум от WBO по защите пояса

Вернется ли бокс в олимпийскую программу

На 114-й сессии МОК приняли окончательное решение о возвращении бокса в программу Олимпиады. Его приняли единогласно, пишет 24 канал со ссылкой на IOC Media.

Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать замечательный олимпийский боксерский турнир,

– сказал президент МОК.

На заседании присутствовали глава World Boxing Борис ван дер Ворст и глава олимпийской комиссии при World Boxing Геннадий Головкин.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 украинский боксер Александр Хижняк стал обладателем золотой медали.