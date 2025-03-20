МОК позбавив Міжнародну боксерську асоціацію (IBA), яку очолює росіянин Умар Кремльов, права проводити олімпійські турніри. У 2023 році була створена організація Worl Boxing з метою зберегти бокс в олімпійський програмі.

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Чи повернеться бокс в олімпійську програму

На 114-й сесії МОК ухвалили остаточне рішення щодо повернення боксу в програму Олімпіади. Його ухвалили одноголосно, пише 24 канал з посиланням на IOC Media.

Дякуємо за схвалення повернення боксу в олімпійську програму. Ми можемо з нетерпінням чекати на чудовий олімпійський боксерський турнір,

– сказав президент МОК.

На засіданні були присутні очільник World Boxing Борис ван дер Ворст та очільник олімпійської комісії при World Boxing Геннадій Головкін.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2024 український боксер Олександр Хижняк став володарем золотої медалі.