Конец эпохи: легенда Манчестер Сити объявил об уходе из клуба

Кевин Де Брюйне с 2015 года выступает за "горожан". Он стал одним из символов клуба, но уже совсем скоро его история в Манчестере завершится.

Бельгийский полузащитник объявил, что покинет Манчестер Сити по окончании нынешнего сезона. Его контракт действует до 30 июня и стороны не будут продлевать соглашение.

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Непростое решение

Капитан "горожан" заявил, что принял такое решение, ведь почувствовал, что настало подходящее время для этого, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети Кевина Де Брюйне. Он не рассказал, где будет играть в следующей кампании.

"Дорогой Манчестер, глядя на это, вы, наверняка, понимаете, к чему все идет. Поэтому я перейду сразу к делу и сообщу вам, что это будут мои последние месяцы в роли игрока Манчестер Сити. Об этом нелегко писать, но как футболисты, мы все знаем, что этот день в конце концов наступит. Этот день настал – и вы заслуживаете того, чтобы услышать это от меня первыми.

Футбол привел меня ко всем вам и к этому городу. Я шел за своей мечтой, не зная, что этот период изменит мою жизнь. Этот город. Этот клуб. Эти люди... дали мне ВСЕ. У меня не было другого выбора, кроме как отдать ВСЕ! И угадайте что – мы выиграли ВСЕ. Нравится нам это или нет, но пришло время прощаться", – написал футболист.

Также Де Брюйне выразил благодарность от всей своей семьи, заявив, что Манчестер всегда будет оставаться его домом:

Манчестер навсегда останется в паспортах наших детей – и что важнее, в каждом из наших сердец. Он всегда будет нашим ДОМОМ. Мы не можем достаточно отблагодарить город, клуб, персонал, партнеров по команде, друзей и семью за этот 10-летний путь. Каждая история когда-то заканчивается, но это, безусловно, была лучшая глава. Давайте наслаждаться этими последними моментами вместе! С любовью, КГБ.

Справка. Кевин Де Брюйне перешел из Вольфсбурга в Манчестер Сити за 76 миллионов евро. В составе "горожан" он провел 413 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 174 ассиста. Вместе с клубом он завоевал 18 трофеев.

Отметим, что летом в Манчестер Сити может произойти кардинальная перестройка. Ожидается, что клуб покинет около десяти игроков.