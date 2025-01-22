"Прямые угрозы": Киченок призналась, почему не пожала руку сопернице из Франции на AO-2025

Украинская теннисистка Людмила Киченок отреагировала на скандал, который произошел 20 января на австралийском "мэйджоре". Она объяснила, почему отказалась от рукопожатий с француженкой Кристиной Младенович.

В поединке парного разряда 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии Людмила Киченок с Чжань Хаоцин противостояли Кристине Младенович и Чжан Шуай. По завершению игры украинка проигнорировала представительницу Франции у сетки, которая в послематчевом комментарии обвинила соперниц в неспортивном поведении.

Читайте также Топ-10 выигранных розыгрышей Свитолиной на Australian Open-2025: эстетическое видео

Объяснение от украинки

Людмила Киченок объяснила, почему не пожала руку Кристине Младенович. Она заявила, что причиной этому стало агрессивное поведение француженки, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм украинской теннисистки.

Я получила очень прямые угрозы от своей соперницы во время матча после того, как нечаянно попала в нее теннисным мячом. Ответ на мои многочисленные извинения был: "В следующий раз будешь внимательнее". Я не считаю должным жест уважения, такой как рукопожатие в конце матча, с людьми, которые используют вербальные угрозы. Точка,

– написала Киченок.

Также украинка расписала по пунктам, что именно ее возмутило:

Нарушение спортивной этики: Вербальные угрозы на теннисном корте противоречат принципам спортивного поведения. Теннис – это игра, которая способствует уважению к соперникам, судьям и целостности спорта. Угрозы создают враждебную атмосферу, подрывая дух честной игры и товарищества. Психологическое воздействие: Вербальные угрозы могут иметь значительное психологическое воздействие на игроков. Теннис требует концентрации и психологической сосредоточенности, и угрозы могут нарушить способность игрока выступать на самом высоком уровне. Это может вызвать страх, тревогу и стресс, влияя на их общую производительность и удовольствие от игры. Ухудшение атмосферы в теннисном сообществе: Вербальные угрозы способствуют созданию негативной атмосферы в теннисном сообществе. Такие поступки могут отпугивать новых игроков от участия и портить репутацию спорта,

Напомним, что украинско-тайваньский дуэт уступил в том матче в двух сетах со счетом 6:7, 2:6. Младенович и Шуай вылетели из турнира в следующем раунде.