Россия атаковала Киево-Печерскую лавру: почему это место имеет особое значение для Кличко и Усика

В ночь на 15 июня Россия совершила очередную массированную атаку на территорию Украины. Под удар попали Днепр, Харьков и столица – Киев.

Во время обстрела Киева российские войска нанесли удар по Киево-Печерской лавре, причинив ей значительные повреждения. Об этом сообщает 24 Канал.

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Киево-Печерская лавра и украинские боксеры

Этот объект всемирного наследия ЮНЕСКО имеет большое историческое и духовное значение для миллионов людей, в том числе и для известных украинских боксеров. Многие из них открыто говорили о своей вере, однако сегодняшняя трагедия еще раз напомнила, насколько важным это место является для спортсменов.

Киево-Печерская лавра на протяжении многих лет оставалась важным центром для известных украинских чемпионов:

Семья Кличко: В июне 2015 года Владимир Кличко и американская актриса Хейден Панеттьери крестили здесь свою дочь Каю-Евдокию. Пара специально выбрала Киев для этой тайной церемонии, несмотря на то, что проживала в США. На крестинах присутствовали только самые близкие, в частности нынешний мэр столицы Виталий Кличко.

Александр Усик: В 2020 году титулованный боксер возглавил группу украинских спортсменов, которые вместе молились в стенах Лавры.

Василий Ломаченко: В 2022 году спортсмен публиковал на своей странице фотографии с геотегом монастырского комплекса, на которых он собственноручно выпекал проскуры (богослужебный литургический хлеб) в лаврской просфорне (специальная пекарня).

Украинские боксеры в Киево-Печерской лавре / Фото сайт Лавры, JetSetter.ua, инстаграм Ломаченко

Реагировал ли Ломаченко на повреждение Лавры?

Прямое попадание российского беспилотника в Киево-Печерскую лавру и масштабный пожар актуализировали вопрос о гражданской позиции Ломаченко. Боксер уже долгое время является противоречивой фигурой в Украине из-за своей нечеткой позиции по поводу российско-украинской войны и публичной приверженности Московскому патриархату.

Пока украинское общество осуждает циничную атаку России на православную святыню, украинцы ожидают открытой реакции и осуждения обстрела от спортсмена, который демонстрировал свою привязанность именно к этому духовному месту. Пока боксер ситуацию не прокомментировал.

Как Владимир Кличко отреагировал на обстрел Киева?

Спортсмен убежден, что разрушение исторических памятников и убийства гражданских лиц являются сознательным выбором российского руководства, а не случайностью.

Россия наносит удары не только по военной инфраструктуре – она атакует все, что делает Украину живой: ее людей, культуру, историю и будущее. Те, кто сжигает тысячелетние монастыри и убивает беременных женщин, не стремятся к миру. Никогда не стремились,

– заявил Кличко.

Экс-чемпион мира призвал международное сообщество к решительным действиям, отметив, что "террористы не останавливаются сами – их останавливают". В конце своего обращения он поблагодарил украинских защитников, которые круглосуточно держат оборону под вражескими обстрелами. Об этом легендарный украинский боксер написал в своем инстаграме.

Какие еще объекты пострадали в результате атаки на Киев?

В результате масштабных повреждений серьезных потерь понесли культурное наследие и инфраструктура страны. Пожар полностью уничтожил уникальное достояние Киностудии имени Александра Довженко – крупнейшую и старейшую костюмную коллекцию Украины. Разрушениям также подвергся музейный комплекс "Мистецький арсенал", а в здании Высшего антикоррупционного суда взрывная волна повредила крышу и выбила около 50 окон. Кроме того, значительный ущерб нанесен логистическому сектору: полностью разрушен инновационный сортировочный терминал "Новой почты", где повреждено оборудование и уничтожена часть посылок.