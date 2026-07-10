Лидер французов досрочно покинул поле в четвертьфинальном матче, заставив болельщиков поволноваться. После финального свистка 27-летний нападающий объяснил причину своей замены, сообщает RMC Sport.

Почему Мбаппе не доиграл матч?

В конце второго тайма нападающий "трехцветных" неожиданно оказался на газоне после одного из эпизодов. На 76-й минуте он дал понять тренерскому штабу, что не может продолжать игру, после чего Дидье Дешам решил произвести замену.

Несмотря на переживания французских болельщиков, все оказалось не так серьезно. После матча Мбаппе сообщил, что лишь ушиб голеностоп и нет поводов для серьезного беспокойства.

"Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Жан-Филипп Матета был лучше готов провести последние 15 минут, поэтому я ушел, а он вышел на замену. Он хорошо сыграл и тоже был близок к голу,

– сказал Мбаппе.

Лидер сборной Франции уже думает о полуфинале

Несмотря на уверенную победу над Марокко, нападающий подчеркнул, что команда не собирается расслабляться. По словам Мбаппе, впереди французов ждет гораздо более сложное испытание.

Футболист призвал партнеров не терять концентрацию и отметил, что сборная сделает все возможное, чтобы как можно лучше восстановиться перед следующим матчем.

Самоуспокоение здесь неуместно. Впереди еще долгий путь. Нас ждет еще более тяжелое испытание, но мы быстро восстановимся,

– подытожил лидер французской команды.

Благодаря голу в ворота Марокко Мбаппе сравнялся с Лионелем Месси в гонке бомбардиров чемпионата мира. У обоих футболистов теперь по 8 забитых мячей.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира-2026 Франция сыграет с победителем пары Испания – Бельгия.