Лідер французів достроково залишив поле у чвертьфінальному матчі, змусивши вболівальників хвилюватися. Після фінального свистка 27-річний форвард пояснив причину своєї заміни, передає RMC Sport.

Чому Мбаппе не дограв матч?

Наприкінці другого тайму форвард "триколірних" несподівано опинився на газоні після одного з епізодів. На 76-й хвилині він показав тренерському штабу, що не може продовжувати зустріч, після чого Дідьє Дешам вирішив провести заміну.

Попри переживання французьких уболівальників, усе виявилося не так серйозно. Після матчу Мбаппе повідомив, що лише забив гомілкостоп і не має підстав для серйозного занепокоєння.

Я в порядку, забив гомілкостоп, але все добре. На той момент Жан-Філіп Матета був краще готовий провести останні 15 хвилин, тому я пішов, а він вийшов на заміну. Він добре зіграв і теж був близьким до гола,

– сказав Мбаппе.

Лідер Франції вже думає про півфінал

Попри комфортну перемогу над Марокко, нападник наголосив, що команда не збирається розслаблятися. За словами Мбаппе, попереду на французів чекає значно складніше випробування.

Футболіст закликав партнерів не втрачати концентрацію та зазначив, що збірна зробить усе можливе, аби якнайкраще відновитися перед наступним поєдинком.

Самозаспокоєння тут недоречне. Попереду ще довгий шлях. Нас чекає ще важче випробування, але ми швидко відновимося,

– підсумував лідер французької команди.

Завдяки голу у ворота Марокко Мбаппе зрівнявся з Ліонелем Мессі у бомбардирській гонці Мундіалю. В обох футболістів тепер по 8 забитих м'ячів.

Нагадаємо, у півфіналі чемпіонату світу-2026 Франція зіграє з переможцем пари Іспанія – Бельгія.