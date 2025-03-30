На уровне с Роналду: Мбаппе достиг интересного показателя в первом сезоне за Реал

В субботу, 29 марта, состоялся 29-й тур Ла Лиги сезона-2024/2025. В одном из матчей испанского футбольного уикенда Реал на "Бернабеу" принимал Леганес.

Игра выдалась довольно сложной для "Королевского клуба". Однако "сливочные" все равно одержали волевую победу со счетом 3:2. Килиан Мбаппе сделал значительный вклад в победу команды.

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Что покорилось Мбаппе

Килиан Мбаппе начал матч против Леганеса с первых минут. Звездный француз сначала открыл счет в игре, а затем забил победный мяч Реала в последней трети противостояния.

Таким образом форвард "сливочных" сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за мадридский клуб. На счету Мбаппе 33 забитых мяча в 45 матчах.

Килиан Мбаппе также может установить абсолютный рекорд по количеству голов в первом сезоне за Реал. Сейчас достижение принадлежит Ивану Саморано, который отметился 37 голами за "бланкос" в дебютной кампании.

Ранее Килиан Мбаппе установил историческое достижение по количеству результативных действий. Звездный француз стал самым молодым игроком, который достиг отметки в 500 очков по системе ".гол+пас".