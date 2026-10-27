Мбаппе получил награду из рук российской журналистки на церемонии "Золотой мяч"

Килиан Мбаппе не остался без подарка после церемонии "Золотой мяч" 2026 года. Француз получил утешительный сувенир от российской журналистки.

Нападающий Реала не смог стать обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе. Однако после завершения торжеств его ждал неожиданный эпизод, который привлек внимание журналистов, передает 24 Канал.

Мбаппе получил утешительный приз

После церемонии вручения "Золотого мяча" Килиан Мбаппе направлялся к выходу, когда к нему подошла девушка. Ею оказалась российская журналистка, которая подготовила для французского футболиста необычный подарок, сообщает Sovsport в своем телеграм-канале.

Она вручила нападающему миниатюрную копию "Золотого мяча". Сувенир был настолько маленьким, что Мбаппе пришлось держать его всего двумя пальцами.

Сначала француз удивился такому жесту, однако не отказался от подарка. Футболист вежливо принял сувенир и даже улыбнулся.

"Золотой мяч" достался главному конкуренту

Напомним, обладателем "Золотого мяча" 2026 года стал главный соперник Мбаппе в гонке бомбардиров – нападающий "Баварии" Гарри Кейн. Англичанин получил награду за успешный сезон 2025/2026 на клубном уровне и в составе национальной сборной.

Мбаппе занял второе место в голосовании, уступив конкуренту с минимальным отрывом. По словам главного редактора France Football Венсана Гарсии, в этом году разница между первыми двумя претендентами оказалась еще меньше, чем в 2024 году, когда Родри опередил Винисиуса Жуниора на 41 балл.

При этом, как отметил Гарсия, француз долгое время лидировал в голосовании, однако уступил Кейну на финише.

Полные результаты голосования за "Золотой мяч" 2026 года должны быть опубликованы в субботу, 31 октября. Тогда станет известно, насколько близким было противостояние между английским нападающим и звездой Реала.