Мбаппе лидировал в голосовании за "Золотой мяч", но в последний момент уступил Кейну

Летом Испания выиграла чемпионат мира-2026. Это оказало неожиданное влияние на голосование за "Золотой мяч", рассказал главный редактор France Football Венсан Гарсия в интервью RMC Sport.

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Что помогло Кейну выиграть "Золотой мяч"

По словам Гарсии, лидеры испанской сборной, занявшие 3-е и 4-е места в голосовании, несколько помешали друг другу.

Если анализировать голосование, то в сборной Испании, ставшей чемпионом мира, произошло распределение голосов между Родри и Ламином Ямалем. Родри взял часть голосов у Ламина– отметил редактор France Football.

Он добавил, что Гарри Кейн выиграл награду с минимальным отрывом от второго в рейтинге Килиана Мбаппе. Гарсия сказал, что в 2024 году Родри опередил Винисиуса Жуниора на 41 балл, а в этом году разница между первой двойкой была еще меньше. К тому же француз долгое время опережал соперника, но уступил в последний момент.

Полные результаты голосования будут опубликованы в субботу, 31 октября.

Что известно о "Золотом мяче-2026"

Гарри Кейн стал первым за 45 лет футболистом "Баварии", которому удалось выиграть "Золотой мяч". В прошлый раз подобным достижением отличился Карл-Хайнц Румменигге, который в 1981 году во второй раз в карьере выиграл этот приз.

В прошлом сезоне на клубном уровне Кейн сыграл 51 матч, в которых забил 61 гол и отдал 7 голевых передач.

Церемония впервые за 70 лет состоялась не в Париже, а в Лондоне. Это специальное решение организаторов в честь первого обладателя "Золотого мяча" – британца Стэнли Мэттьюза.