Неутешительные новости: суперзвезда Реала может пропустить матч Лиги чемпионов
- Килиан Мбаппе может пропустить матч Лиги чемпионов против Атлетико.
- Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Атлетико и Реалом состоится 12 марта на стадионе Ванда Метрополитано.
Мадридский Реал получил неутешительные новости перед дерби Мадрида в Лиге чемпионов. Звезда "Королевского клуба" пропустил тренировку команды перед матчем против Атлетико.
В среду, 12 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025 между Атлетиком и Реалом. Участие Килиана Мбаппе в игре под вопросом.
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Что случилось с Мбаппе
Звездный форвард Реала может пропустить игру против Атлетико в Лиге чемпионов. Как стало известно 24 канал со ссылкой на инсайдера Мигеля Анхеля Диаса, Мбаппе не принял участие в тренировке команды накануне игры.
По имеющейся информации, Килиан Мбаппе пропустил тренировку из-за проблем с голеностопом, по которому он получил удар во время матча Ла Лиги против Райо Вальекано. Игра состоялась в минувшие выходные.
Килиан Мбаппе в среду должен пройти медосмотр, который определит, сможет ли француз сыграть против Атлетико в Лиге чемпионов.
К слову. Матч Атлетико – Реал состоится на стадионе Ванда Метрополитано. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
В текущей кампании Килиан Мбаппе в 41 матче за Реал в официальных турнирах. Звездный француз имеет в своем активе 28 забитых мячей и 4 результативные передачи.