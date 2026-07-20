Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе точно знал, почему он хотел от финала чемпионата мира, который состоялся в Нью-Йорке. О статистическом рекорде форварда команды Дешама сообщает 24 Канал.

Почему отличился лидер Реала

На полях Северной Америки Мбаппе отличился в воротах соперников сразу 10 раз, что позволило ему выиграть гонку бомбардиров.

Интрига сохранялась до последнего матча, в котором Лионель Месси мог догнать своего конкурента. После минимальной победы Испании этого не произошло, а французский нападающий сумел во второй раз подряд стать лучшим бомбардиром.

До него никто не выигрывал "Золотую бутсу" ЧМ не только два раза подряд, но и более одного раза за карьеру.

Что известно об игре Мбаппе на ЧМ-2026

Большой вклад в успех Мбаппе внес вингер Майкл Олисе, который сделал семь ассистов, пять из которых пришлись на Килиана. Футболист Баварии отличился тем, что побил рекорд, который держался много лет.

Перед финальным матчем Мбаппе утверждал, что Месси забьет в финале, а также признавался, что готов променять забитые голы на выход в решающий матч турнира в Мексике, Канаде и США.