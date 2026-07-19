По словам французского футболиста, при одном условии он предпочел бы забить меньше голов на чемпионате мира. Слова Мбаппе приводит издание RMC Sport.

Что сказал Мбаппе

В ночь на 19 июля Франция уступила Англии (4:6) в матче за третье место ЧМ. Мбаппе сделал в этой игре дубль.

Два точных удара вывели его на лидирующую позицию в таблице бомбардиров, а также сделали лучшим голеадором в истории ЧМ. Теперь у Мбаппе 22 гола на турнирах такого уровня, а у Месси – 21.

Сам француз не верит, что останется единоличным лидером по итогам турнира, а также отметил, что больше всего хотел выйти в решающий матч.

Я бы предпочел не быть лучшим бомбардиром в истории, а сыграть в финале. Это хорошо для наследия, но сегодня это не первое, о чем я думаю,

– сказал Мбаппе.

Отметим, что в списке лучших бомбардиров Мбаппе опережает Месси на два гола.

Что известно о последнем матче турнира

Чемпионат мира по футболу 2026 года завершится 19 июля. Финальный поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

ФИФА ввела историческое нововведение специально для финала. Победитель этого решающего матча впервые в истории получит чемпионские кольца в дополнение к традиционному кубку и золотым медалям.