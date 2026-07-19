За словами французького футболіста, за однієї умови він волів би забити менше під час Мундіалю. Слова Мбаппе наводить видання RMC Sport.
Що сказав Мбаппе
У ніч проти 19 липня Франція поступилась Англії (4:6) у втішному фіналі ЧС. Мбаппе зробив у цій грі дубль.
Два точні постріли вивели його на лідерську позицію у таблиці бомбардирів, а також зробили найкращим голеодором в історії ЧС. Тепер в Мбаппе 22 голи на турнірах такого гатунку, а у Мессі – 21.
Сам француз не вірить, що залишиться одноосібним лідером за підсумками турніру, а також зазначив, що найбільше хотів вийти до вирішального матчу.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Я хотів би не бути найкращим бомбардиром в історії, але зіграти у фіналі. Це добре для спадщини, але сьогодні це не перше, про що я думаю,
– сказав Мбаппе.
Зазначимо, що у списку найкращих бомбардирів Мбаппе випереджає Мессі на два голи.
Що відомо про останній матч турніру
Чемпіонат світу з футболу 2026 року закінчиться 19 липня. Фінальний поєдинок розпочнеться о 22.00 за часом Києва.
ФІФА запровадила історичне спеціально для фіналу. Переможець цього вирішального матчу вперше в історії отримає чемпіонські персні на додачу до традиційного кубка та золотих медалей.