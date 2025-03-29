Мбаппе может пропустить матч Лиги чемпионов из-за жеста в стиле Симеоне

Игрок Реала Килиан Мбаппе попал в очередной скандал. Из-за выполненного жеста в стиле Диего Симеоне он может пропустить матч Лиги чемпионов.

12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Атлетико. "Сливочные" одержали победу в серии послематчевых пенальти.

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Провокационный жест Мбаппе

Накануне стало известно, что Мбаппе, Винисиус Жуниор, Антонио Рюдигер и Дани Себальос могут получить наказание за обвинения в непристойном поведении во время празднования победы над соседями из Мадрида.

Появились новые кадры, где видно как Килиан показывает неприличный жест в бой фанатов Атлетико.

Непристойное поведение Мбаппе: смотрите видео

Напомним, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Реал сыграет против Арсенала. Первый матч состоится уже 8 апреля.