Мбаппе может пропустить матч Лиги чемпионов из-за жеста в стиле Симеоне
- Килиан Мбаппе может пропустить матч Лиги чемпионов из-за провокационного жеста в стиле Диего Симеоне.
- Мбаппе и другие игроки Реала могут получить наказание за непристойное поведение во время празднования победы над Атлетико.
Игрок Реала Килиан Мбаппе попал в очередной скандал. Из-за выполненного жеста в стиле Диего Симеоне он может пропустить матч Лиги чемпионов.
12 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Реалом и Атлетико. "Сливочные" одержали победу в серии послематчевых пенальти.
Читайте также Лунин может остаться без тренера: в Испании будут судить Анчелотти
Провокационный жест Мбаппе
Накануне стало известно, что Мбаппе, Винисиус Жуниор, Антонио Рюдигер и Дани Себальос могут получить наказание за обвинения в непристойном поведении во время празднования победы над соседями из Мадрида.
Появились новые кадры, где видно как Килиан показывает неприличный жест в бой фанатов Атлетико.
Непристойное поведение Мбаппе: смотрите видео
Напомним, в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов Реал сыграет против Арсенала. Первый матч состоится уже 8 апреля.