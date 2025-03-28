Наставника "Королевского клуба" обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Судебное заседание по делу Анчелотти назначено на 2 апреля, сообщает 24 канал со ссылкой на Mundo Deportivo.

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Какую сумму налогов не уплатил Анчелотти

Испанская прокуратура обвиняет Карло Анчелотти в том, что он скрыл доходы от имиджевых прав в 2014 и 2015 годах. Для этого итальянский тренер использовал оффшорные компании.

Таким образом общая сумма задолженности Анчелотти составляет более миллиона евро. Прокурор требует наказать главного тренера Реала в виде лишения свободы сроком на 4 года и 9 месяцев.

Напомним, что впервые Карло Анчелотти работал на тренерском мостике в Реале с 2013 по 2015 годы. После чего во второй раз возглавил команду в 2021 году. Итальянский специалист выиграл с мадридцами 3 Лиги чемпионов, 2 Ла Лиги и 2 Кубка Испании.

Ранее стало известно, что Карло Анчелотти может покинуть Реал после завершения сезона 2024/2025. Сборная Бразилии намерена пригласить итальянца на должность главного тренера.