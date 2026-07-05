Нервы не выдержали: вратарь Парагвая бросил мяч в Мбаппе из-за неуважительного отношения после матча

После победы Франции над Парагваем на ЧМ-2026 разгорелся неожиданный конфликт. Килиан Мбаппе отказался пожать руку вратарю соперников, а тот в ответ бросил мяч в спину нападающему.

Напряжение не спало даже после финального свистка матча 1/8 финала чемпионата мира. Один из самых ярких эпизодов встречи произошел уже после окончания игры и мгновенно разлетелся по сети, сообщает FOX Sports.

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Что произошло после матча?

Сборная Франции одержала минимальную победу над Парагваем со счетом 1:0 и пробилась в четвертьфинал чемпионата мира-2026. Единственный гол в матче забил Килиан Мбаппе, который безупречно реализовал пенальти.

После финального свистка нападающий французов оказался в центре внимания не только из-за решающего гола. Вратарь сборной Парагвая Орландо Хиль, проходя мимо Мбаппе, протянул руку, чтобы поздравить соперника после матча. Однако француз не ответил на этот жест и просто проигнорировал вратаря.

Такой поступок, похоже, сильно раздражил Хиля. Эмоции взяли верх, и вратарь, не сдержавшись, швырнул мяч в спину нападающему сборной Франции. Эпизод попал в телетрансляцию и быстро стал предметом активного обсуждения среди болельщиков.

Paraguay keeper Orlando Gill tossed the ball at Kylian Mbappé after the final whistle and a scrum between the teams ensued pic.twitter.com/hIdVGnRxMv – FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Что сказал Мбаппе после матча?

Нападающий сборной Франции после матча заявил, что команда была готова к провокациям со стороны соперников, передает RMC Sport.

Мы знали, какой матч нас ждет. Если нам приходится играть грязно, мы знаем, как это делать. Мы знаем, как играть в грязный футбол. Они думали, что мы выйдем играть в смокингах, но мы разрушили их ожидания. Даже в такой игре мы были лучше них,

– сказал Мбаппе.

Несмотря на послематчевый инцидент, именно Франция продолжает выступление на "Мундиале". Команда уверенно вышла в четвертьфинал, где ее ждет сборная Марокко. Матч состоится 9 июля в 23:00 по киевскому времени.

Эти команды играли друг с другом в полуфинале прошлого чемпионата мира в Катаре. Тогда французы победили со счетом 2:0.

Напомним, благодаря голу в ворота Парагвая Килиан Мбаппе сравнялся в таблице бомбардиров ЧМ-2026 с Лионелем Месси. У обоих теперь по 7 голов.