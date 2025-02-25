В ближайшее время "сливочные" сыграют против Реала Сосьедада в первом полуфинальном матче Кубка Короля. Килиан Мбаппе может пропустить первую игру с басками, сообщает 24 канал со ссылкой на Marca.

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Что случилось с Мбаппе

Звездный француз недавно посетил стоматолога. Форварду удалили зуб, поэтому он пропустил тренировку Реала накануне кубкового противостояния с Соьедадом.

Скорее всего в клубе предоставят отдых Килиану Мбаппе. Для того, чтобы нападающий отдохнул и подготовился к матчам против Бетиса (1 марта) в Ла Лиге и Атлетико в Лиге чемпионов (4 марта).

К слову. Матч между Сосьедадом и Реал состоится в среду 26 февраля. Начало первого полуфинального поединка в 22:30 по киевскому времени.

В текущей кампании Килиан Мбаппе сыграл за Реал в 39 матчах во всех турнирах. Звездный форвард имеет в своем активе 28 забитых мячей и 5 результативных передач.