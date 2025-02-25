Найближчим часом "вершкові" зіграють проти Реала Сосьєдада в першому півфінальному матчі Кубка Короля. Кіліан Мбаппе може пропустити першу гру з басками, повідомляє 24 канал із посиланням на Marca.

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Що сталось з Мбаппе

Зірковий француз нещодавно завітав до стоматолога. Форварду видалили зуб, тому він пропустив тренування Реала напередодні кубкового протистояння з Соьєдадом.

Скоріш за все у клубі нададуть відпочинок Кіліану Мбаппе. Задля того, щоб нападник відпочив та підготувався до матчів проти Бетіса (1 березня) у Ла Лізі та Атлетіко у Лізі чемпіонів (4 березня).

До слова. Матч між Сосьєдадом та Реал відбудеться у середу 26 лютого. Початок першого півфінального поєдинку о 22:30 за київським часом.

У поточній кампанії Кіліан Мбаппе зіграв за Реал у 39 матчах в усіх турнірах. Зірковий форвард має у своєму активі 28 забитих м'ячів та 5 результативних передач.