Мбаппе снова подал в суд на ПСЖ: звезда Реала обвиняет клуб в преследовании
- Килиан Мбаппе подал очередной иск против ПСЖ.
- Игрок обвиняет клуб в психологическом преследовании для подписания нового контракта.
Нападающий сборной Франции продолжает судиться со своим бывшим клубом. Мбаппе недоволен давлением, которое на него оказывал ПСЖ.
Килиан Мбаппе не очень хорошо покинул ПСЖ, рассорившись с руководством клуба. Теперь же француз ведет судебный конфликт против парижан, сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe.
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Мбаппе против ПСЖ
Нападающий подал очередной иск на бывшую команду. Прокуратура Парижа подтвердила, что открыто расследование относительно возможного морального преследования Мбаппе.
В заявлении Килиана говорится о том, что ПСЖ оказывал на него психологическое давление в попытке заставить подписать новый контракт. Летом 2023 года игрока изолировали от основной команды из-за этого.
Интересно, что парижане не впервые обвиняются в изолировании игрока. Перед этим подобное заявление подала игрок Кейра Хамрауи. При этом между ПСЖ и Мбаппе продолжается финансовый конфликт, ведь клуб отказался выплачивать нападающему определенную сумму премиальных.
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Напомним, что Килиан выступал за парижан с 2017 по 2024 годы. В 308 матчах за ПСЖ он оформил 256 голов, став лучшим бомбардиром в истории команды.
Прошлым летом Мбаппе перешел в Реал свободным агентом. В первый же сезон в Мадриде Килиан установил абсолютный рекорд, побив достижение Ивана Саморано.