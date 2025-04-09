Легендарность фото зашкаливает: "кенты" встретились с главой разведки Будановым

Бывшие футболисты сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев и Артем Милевский встретились с руководителем ГУР Кириллом Будановым. Это событие произошло на одном из ветеранских матчей.

Легендарные "кенты" Александр Алиев и Артем Милевский приняли участие в матче ветеранов киевского Динамо. Поединок звезд футбола посетил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, пишет 24 Канал.

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Неожиданная встреча динамовцев с Будановым

Совместным фото с генерал-лейтенантом в своем инстаграме поделился Александр Алиев. Экс-футболист Динамо не сообщил никаких подробностей события, где именно состоялась встреча с Будановым.

Перед этим в сториз Алиев опубликовал видео, в котором он вместе с Милевским ехали на матч ветеранов футбола.

Буданов вместе с Алиевым и Милевским / фото из инстаграма футболиста

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения России Алиев вступил в ряды теробороны Киева. Впоследствии футболист продолжил службу в ВСУ.

В начале декабря 2024 года динамовец побывал в Судже, где сделал послание российскому ФСБ. Алиев потроллил россиян, которые объявили его розыск.