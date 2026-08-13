Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба. "Горняки" также опубликовали фотографии Фесюна с тренировки.

Фесюн вернулся к тренировкам

На них вратарь работает вместе с командой, тренерами Андреем Пятовым и Эмрахом Каракованом, а также специалистом по физической подготовке Утку Алемдароглу.

Смотрите, кто здесь! Кирилл Фесюн вернулся к тренировкам в общей группе,

– говорится в сообщении клуба.

Ранее журналист Игорь Бурбас сообщал, что после укуса клеща у Фесюна возникли серьезные проблемы со здоровьем. Из-за запоздалой диагностики инфекция могла вызвать осложнения, в частности поражение сердца. По информации журналиста, существовал даже риск досрочного завершения вратарем профессиональной карьеры.

Возвращение Фесюна к командным тренировкам фактически опровергает слухи о возможном завершении его карьеры. На эту новость отреагировал и полузащитник Шахтера Артем Бондаренко, пошутив в комментариях: "Писали же, что ты уже все". Экс-защитник "горняков" Ефим Конопля также оставил короткую запись: "Живой".

Фесюн присоединился к Шахтеру летом 2024 года, перейдя из Колоса. В команде он является дублером основного вратаря Дмитрия Ризника.

Последний официальный матч за "горняков" Фесюн провел в мае, когда вышел на поле в матче 30-го тура УПЛ против своего бывшего клуба Колоса. Во время летних сборов вратарь не принимал участия в контрольных матчах Шахтера.