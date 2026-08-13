Про це повідомила пресслужба донецького клубу. "Гірники" також оприлюднили фотографії Фесюна з тренування.

Фесюн повернувся до тренувань

На них воротар працює разом із командою, тренерами Андрієм Пятовим та Емрахом Каракованом, а також фахівцем із фізичної підготовки Утку Алемдароглу.

Дивіться, хто тут! Кіріл Фесюн повернувся до тренувань у загальній групі,

– йдеться в дописі клубу.

Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що після укусу кліща у Фесюна виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Через запізнілу діагностику інфекція могла спричинити ускладнення, зокрема ураження серця. За інформацією журналіста, існував навіть ризик дострокового завершення воротарем професійної кар'єри.

Повернення Фесюна до командних тренувань фактично спростовує чутки про можливе завершення його карєри. На новину відреагував і півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко, пожартувавши в коментарях: "Писали ж, що ти вже все". Ексзахисник "гірників" Юхим Конопля також залишив короткий коментар: "Живий".

Фесюн приєднався до Шахтаря влітку 2024 року, перейшовши з Колоса. У команді він є дублером основного воротаря Дмитра Різника.

Останній офіційний матч за "гірників" Фесюн провів у травні, коли вийшов на поле у поєдинку 30-го туру УПЛ проти свого колишнього клубу Колоса. Під час літніх зборів воротар не брав участі у контрольних матчах Шахтаря.