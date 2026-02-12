Россияне атаковали украинского фигуриста Марсака: что он сказал о "нейтральных" спортсменах

Украинский фигурист Кирилл Марсак квалифицировался в произвольную программу Олимпиады-2026 с личным рекордом. Выступление оценили в 86,89 балла, что на 10 очков больше его предыдущего лучшего достижения.

После впечатляющего выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх 21-летний украинский фигурист рассказал "Трибуне", что получает много оскорбительных сообщений от россиян. Несмотря на это, Кирилл Марсак настроен показать свой максимум на соревнованиях.

Почему россияне набросились на Марсака?

Кирилл признался, что получает не только слова поддержки, но и поток оскорбительных сообщений от российских пользователей, которые пишут, что он "не достоин выступать на Олимпийских играх".

В одном интервью я сказал, что не считаю, что "нейтральные" атлеты должны быть здесь. Поэтому я получаю много сообщений от россиян, которые пишут мне, что я не достоин того, чтобы выступать на Олимпийских играх. Даже сегодня. Что ж, я себе думаю: увидим на льду, окей?,

– добавил Кирилл.

Свое выступление в короткой программе Марсак посвятил отцу, который защищает Украину на Донецком направлении.

Выступление Марсака на Олимпиаде

Марсак выступал под восьмым стартовым номером. За свое выступление украинский фигурист получил оценку 86.89 баллов, что позволило ему опередить по меньшей мере шесть соперников и досрочно квалифицироваться в произвольную программу.

По итогам всех выступлений Марсак занял 11-е место, уступив лидеру Илье Малинину из США 21.27 баллов. Вторым короткую программу завершил японский фигурист Юма Кагияма, а тройку лидеров довершил француз Адам Сиао Хим Фа.

Результат Марсака – третий в истории выступлений украинских фигуристов в короткой программе среди мужчин, сообщает Суспільне. До сих пор только двое фигуристов завершали эту часть соревнований в топ-10: Дмитрий Дмитренко, который занял восьмое место на Играх-1998, и Виктор Петренко – девятое место на Олимпиаде 1994 года.

Произвольная программа в одиночном мужском катании состоится в пятницу, 13 февраля. Начало в 20:00 по киевскому времени.

