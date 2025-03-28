Раньери отреагировал на слухи о новом тренере для Довбика

По окончании сезона-2024/2025 в Роме произойдет смена главного тренера. Клаудио Раньери закончит тренерскую карьеру, но продолжит работать в структуре римского клуба.

Пока неизвестно, кто станет новым наставником "волков". Однако главным фаворитом считался Джан Пьеро Гасперини, у которого летом заканчивается контракт с Аталантой.

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Что сказал Раньери о своем преемнике

Накануне Клаудио Раньери принял участие в традиционной пресс-конференции перед матчем Серии А. Среди прочего он рассказал о своем преемнике, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW.

Является ли Гасперини фаворитом на работу в Роме? Я ждал этого вопроса. На этой неделе мы говорим о Гасперини, а на следующей неделе – о ком-то другом. У нас нет никакого крайнего срока для таких решений, все зависит от выбора президента. Если я скажу, что у нас нет кандидатов, вы все равно не поверите,

– сказал итальянец.

Также итальянский специалист рассказал, будет ли он приобщен к выбору следующего тренера Ромы:

"Мы выберем его вместе со спортивным директором. Сначала будет составлен список кандидатов, затем мы передадим его нашему президенту, он скажет окончательное решение.

Мы ценим мнение болельщиков, но важно, чтобы специалист показал приемлемый результат. Будущий тренер должен понимать, что мы планируем вернуться на вершину, но в первый сезон не позволим себе бездумные трансферы".

На прямой вопрос, станет ли Джан Пьеро Гасперини новым наставником "волков", Клаудио Раньери заявил, что этого не будет.

Гасперини не будет тренером Ромы в следующем сезоне,

– ответил Раньери.

Справка. В нынешнем сезоне "волки" набрали 49 очков в Серии А и занимают седьмое место в турнирной таблице после 29 туров. Они отстают на четыре зачетных балла от зоны Лиги чемпионов.

Отметим, что следующий матч Рома проведет 29 марта на выезде против Лечче. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.