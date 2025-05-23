Раньери сделал важное заявление относительно нового тренера Ромы

По окончании сезона-2024/2025 у Ромы сменится главный тренер. Клаудио Раньери завершит тренерскую карьеру, а на его место придет новый наставник.

Руководство "волков" долгое время искало ему замену. Назывался ряд звездных имен от Массимилиано Аллегри до Юргена Клоппа.

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Что известно о новом тренере Ромы

Действующий наставник римского клуба подвел итоги собственного футбольного пути. Также он прокомментировал поиск своего преемника, к которому был активно привлечен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Roma Press.

По словам Клаудио Раньери, этот процесс завершен и "волки" уже определились с новым тренером. Однако итальянец не раскрыл его имя:

"Мне невероятно повезло в своей карьере: хотел стать футболистом, и мне это удалось. Я не думал, что стану тренером, но потом начал много учиться, чтобы достичь успеха. Я не буду скучать по этой работе, у меня есть другой проект.

Новый тренер? Мне позвонил брат и сказал: "Ты не хочешь сказать, кто это? Все меня спрашивают". Я ответил: "Вот почему не скажу, чтобы об этом никто не узнал". Могу сказать, что Рома определилась с новым главным тренером. Президент решит, когда объявить о его назначении".

Также опытный специалист высказался о проекте Ромы, частью которого он будет, но уже не в роли главного тренера. Он заявил, что руководство серьезно относится к спортивной составляющей и хочет вывести "волков" на новый уровень.

Амбиции Ромы? Фридкины хотят сделать ее постоянным участником Лиги чемпионов. На протяжении многих лет они доверяли не тем людям. Надеюсь, я смогу помочь изменить ситуацию,

– сказал Раньери.

Напомним, что за тур до окончания Серии А римский клуб занимает пятое место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги чемпионов на одно очко. "Волки" завершат сезон матчем против Торино, который состоится 25 мая и начнется в 21:45 по киевскому времени.