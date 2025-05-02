"Это не плохая покупка": тренер Ромы оценил выступления Довбика и высказался о будущем украинца

Артем Довбик в нынешнем сезоне является лучшим бомбардиром "волков". Несмотря на это он получает немало критики за свою игру в Италии и уже появляются слухи, что может покинуть римский клуб после дебютного сезона.

В его услугах заинтересованы несколько клубов, среди которых и Жирона, откуда украинец перешел в Рому. Называлась даже сумма, за которую "волки" будут готовы отпустить форварда.

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Что думает об игре украинца Раньери

Своим мнением относительно выступлений Артема Довбика поделился главный тренер Ромы Клаудио Раньери, сообщает 24 Канал со ссылкой на CalcioMercato. Он рассказал, можно ли назвать украинца нападающим, который нуждается в совершенствовании:

Я все еще верю в это. Он достиг прогресса, но ему еще многое нужно улучшить. Это не плохая покупка. Есть те, кто адаптируются быстрее, и те, кто адаптируются дольше. Вспомните Джеко. Артем принес нам важные очки. Для первого года в команде это положительно. Но он должен улучшиться, потому что у него есть для этого средства.

Также итальянский наставник ответил на прямой вопрос, является ли Довбик недоступным для продажи, ведь по этому поводу появляется немало слухов. Он заявил, что пока не готов обсуждать эту тему.

"Я не люблю говорить о таких вещах. Я хочу говорить о том, чего мы можем достичь. Это слова, которые могут нас отвлекать. То, что будет дальше – это другие соображения, это касается всех", – сказал Раньери.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел на клубном уровне 43 матча. В них он забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Отметим, что следующий поединок Рома сыграет 4 мая дома против Фиорентины. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.