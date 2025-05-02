В його послугах зацікавлені декілька клубів, серед яких і Жирона, звідки українець перейшов у Рому. Називалася навіть сума, за яку "вовки" будуть готові відпустити форварда.

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Що думає про гру українця Раньєрі

Своєю думкою щодо виступів Артема Довбика поділився головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на CalcioMercato. Він розповів, чи можна назвати українця нападником, який потребує вдосконалення:

Я все ще вірю в це. Він досяг прогресу, але йому ще багато чого потрібно покращити. Це не погана покупка. Є ті, хто адаптуються швидше, і ті, хто адаптуються довше. Згадайте Джеко. Артем приніс нам важливі очки. Для першого року в команді це позитивно. Але він повинен покращитися, бо в нього є для цього засоби.

Також італійський наставник відповів на пряме запитання, чи є Довбик недоступним для продажу, адже щодо цього з'являється чимало чуток. Він заявив, що наразі не готовий обговорювати цю тему.

"Я не люблю говорити про такі речі. Я хочу говорити про те, чого ми можемо досягти. Це слова, які можуть нас відволікати. Те, що буде далі – це інші міркування, це стосується всіх", – сказав Раньєрі.

До слова. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів на клубному рівні 43 матчі. В них він забив 16 голів і віддав 4 результативні передачі.

Зазначимо, що наступний поєдинок Рома зіграє 4 травня вдома проти Фіорентини. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.