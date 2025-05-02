26-річним воротарем "вершкових" зацікавився іменитий європейський клуб. Лунін може спробувати власні сили в англійському чемпіонаті, повідомляє 24 канал із посиланням на Fichajes.net.

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Куди може перейти Лунін

Астон Вілла серйозно націлилась на трансфер Андрія Луніна. "Леви" розпочали переговори з Реалом стосовно переходу українського голкіпера, який може відбутись цього літа.

Бірмінгемці розглядають 26-річного воротаря "бланкос", як заміну Еміліано Мартінесу. Адже аргентинський голкіпер може покинути клуб в літнє трансферне вікно.

Реал не проти відпустити Андрія Луніна в інший клуб. Проте мадридці планують отримати за українського голкіпера щонайменше 30 мільйонів євро.

До слова. Андрій Лунін у поточній кампанії зіграв у 12 матчах за Реал в офіційних турнірах. За цей час український голкіпер пропустив 19 голів та здійснив 4 кліншити.

Раніше стало відомо, що Андрій Лунін може перейти в інший клуб з Англійської Прем'єр-ліги. Український голкіпер зацікавив Манчестер Юнайтед.