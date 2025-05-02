26-летним вратарем "сливочных" заинтересовался именитый европейский клуб. Лунин может попробовать собственные силы в английском чемпионате, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichajes.net.

Читайте также Известный турецкий клуб нацелился на трансфер Лунина

Куда может перейти Лунин

Астон Вилла серьезно нацелилась на трансфер Андрея Лунина. "Львы" начали переговоры с Реалом относительно перехода украинского голкипера, который может состояться этим летом.

Бирмингемцы рассматривают 26-летнего вратаря "бланкос", как замену Эмилиано Мартинесу. Ведь аргентинский голкипер может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Реал не против отпустить Андрея Лунина в другой клуб. Однако мадридцы планируют получить за украинского голкипера не менее 30 миллионов евро.

К слову. Андрей Лунин в текущей кампании сыграл в 12 матчах за Реал в официальных турнирах. За это время украинский голкипер пропустил 19 голов и совершил 4 клиншита.

Ранее стало известно, что Андрей Лунин может перейти в другой клуб из Английской Премьер-лиги. Украинский голкипер заинтересовал Манчестер Юнайтед.