Сделал меня мультимиллионером, – Фьюри язвительно подшутил над Кличко в день 10-й годовщины их боя

Десятилетие назад, 28 ноября 2015 года, поклонники бокса насладились противостоянием между Владимиром Кличко и Тайсоном Фьюри. К годовщине боя "Цыганский король" опубликовал забавное видео.

К годовщине боя бывший британский боксер иронично поблагодарил украинца. Подробнее сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм боксера.

Как Фьюри потроллил Кличко?

Тайсон рассказал, что предчувствовал свою будущую победу, которая позволит ему войти в историю бокса. Более того, "Цыганский король" поблагодарил Кличко-младшего за то, что принес ему целую кучу денег.

Той ночью я сказал: "Сегодня Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда". Это было перед боем. И я его победил и сделал то, что сделал. Я праздновал это каждый день, Владимир. На протяжении 10 лет. Спасибо, за то, что сделал меня мультимиллионером, очень успешным человеком и многократным чемпионом мира,

– сказал Тайсон.

Напомним, что Фьюри и Кличко провели бой 28 ноября 2015 года в немецком городе Дюссельдорф. Боксеры прошли всю дистанцию в виде 12 раундов, а победителя противостояния определяли судьи. Все трое единогласно отдали победу британцу: 115 – 112 (дважды) и 116 – 111.

Тайсон Фьюри – Владимир Кличко: видеообзор боя

Как поражение Кличко в бою с Фьюри повлияло на его карьеру?

Отметим, что это поражение стало для Кличко-младшего 4-м на профи-ринге, но не последним. В своем следующем бою Владимир техническим нокаутом проиграл еще одному представителю британского бокса Энтони Джошуа и объявил об окончании карьеры.

Недавно украинец откровенно рассказал, почему отказался от реванша против Джошуа.

"В контракте был пункт о реванше. Знаете почему он не прошел? Тогда мне пришлось принимать много решений, и я не могу рассказать обо всем, что происходило за кулисами. Но на тот момент это было правильным выбором – понять это можно только со временем. Когда закрываются одни двери, открываются другие. Это имело большое значение не только для моей карьеры, но и для жизни в целом", – процитировало слова Кличко издание The Ring.

