Футбольный клуб из пригорода Киева исчезнет посреди сезона: там играют экс-игроки Динамо и сборной Украины
- ФК Лесное может потерять профессиональный статус из-за финансовых проблем.
- Команда второй раз за сезон не появилась на выездной матч Второй лиги.
Сезон в украинском футболе набирает обороты, однако у некоторых команд возникают трудности уже в ноябре. В ближайшее время наш профессиональный футбол может потерять одну команду.
На грани исчезновения оказался клуб из пригорода Киева Лесное. Об этом в интервью Tribuna рассказал спортивный директор клуба Виктор Зелинский, сообщает 24 Канал.
Почему Лесное дисквалифицируют?
Уже в ближайшее время Лесное может потерять профессиональный статус. В минувшие выходные киевляне не явились на выездной матч Второй лиги против Вильхивцев, о чем проинформировал инстаграм закарпатцев.
Сообщается, что у клуба есть финансовые проблемы. Эта неявка уже является второй в текущем сезоне для клуба из Бучанского района Киевской области.
Согласно регламенту ПФЛ, за две неявки в течение одного сезона есть основания для исключения команды из соревнования и лишения ее профессионального статуса.
В прошлом месяце Лесное уже не появилось на матч против Ужгорода. Таким образом, команда близка к банкротству. Решение о ее дальнейшей судьбе будет принимать КДК УАФ.
Что известно о ФК Лесное?
- Команда была основана в 2023 году в поселке Лесное Бучанского района Киевской области. Основателем клуба является Александр Мешков.
- Летом этого года команда получила профессиональный статус и дебютировала в профессиональных соревнованиях. После 16-ти матчей в группе А Второй лиги Лесное занимает пятое место.
- За команду выступает немало игроков с опытом игры в УПЛ. Среди них Владислав Огиря, Сергей Шестаков, а также экс-игроки сборной Украины Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.
- Также в этом сезоне команда вышла в 1/8 финала Кубка Украины. Лесное прошло Чайку и Олимпию Савинцы, но добраться до четвертьфинала не смогло. Клуб уступил Чернигову в серии пенальти.