"Команда без будущего": инсайдер анонсировал исчезновение клуба УПЛ

В Украине за последние годы немало клубов исчезло с футбольной карты по разным причинам. Некоторые становились банкротами, а часть была расформирована из-за войны.

К сожалению, такая участь уже совсем скоро может постигнуть еще одного представителя Украинской Премьер-лиги. С высокой вероятностью после завершения нынешнего сезона львовский Рух прекратит свое существование, сообщает 24 Канал со ссылкой на BurBuzz.

Почему Рух может прекратить существование?

Инсайдер Игорь Бурбас заявил, что владелец "желто-черных" Григорий Козловский решил изменить философию своего клуба. Он планирует сосредоточиться исключительно на развитии академии.

"Я все больше нахожу подтверждений, общаясь с разными людьми, что Рух – это команда без будущего. Сейчас философия и стратегия Григория Козловского заключается в том, что после завершения сезона он снимает Рух с участия в УПЛ.

Вылетает команда, не вылетает – Руха в следующем сезоне в УПЛ или в Первой лиге не будет. У Руха дальше есть только одно будущее – на уровне академии. Вот футбольная академия детская, я так понимаю, под Карпаты будет существовать и дальше. Руха как самобытного клуба уже не будет", – заявил Бурбас.

По словам журналиста, Григорий Козловский еще теоретически может изменить свое решение. Однако пока все идет к тому, что "клуб доживает последний сезон".

Напомним, что в последнем туре Рух сыграл вничью с Карпатами во львовском дерби со счетом 0:0. После этого поединка произошла массовая драка.

Что известно о Рухе?