Новый клуб Вернидуба подписал соглашение с россиянами: ранее тренер служил в ВСУ

Азербайджанский Нефтчи недавно объявил о назначении новым главным тренером команды украинца Юрия Вернидуба. Параллельно клуб начал сотрудничать с представителем страны-агрессора.

Руководство Нефтчи поставило в неудобное положение своего нового главного тренера Юрия Вернидуба. Азербайджанский клуб подписал меморандум о сотрудничестве с московским Локомотивом, сообщает 24 Канал со ссылкой на azerisport.

Какие детали соглашения клуба Вернидуба с россиянами?

Меморандум между Нефтчи и Локомотивом был подписан 13 декабря. Сотрудничество с агрессором предусматривает проведение совместных турниров в Азербайджане и России. Соглашение также включает обмен опытом с россиянами, взаимодействие в образовательной деятельности, взаимную стажировку тренеров.

Отметим, что 9 декабря украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил команду из Баку. Специалист подписал контракт сроком на полтора года. В Азербайджане Вернидубу будут помогать украинские тренеры, которые работали с ним в Кривбассе. Речь идет о Валерии Михайленко, Дмитрии Кара-Мустафе, Виталии Вернидубе и Игоре Фокине.

Под руководством нового тренера Нефтчи сыграл вничью с Сумгаитом (2:2). Кстати, в составе "нефтяников" играют экс-нападающий Черноморца Андрей Шторгин и воспитанник Шахтера Мурад Хачаев.

Пока Вернидуб не отреагировал на инициативу своего нового клуба сотрубничать со страной-агрессором. Всем известна проукраинская позиция 59-летнего тренера.

Как Вернидуб отреагировал на вторжение России?