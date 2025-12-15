Новий клуб Вернидуба підписав угоду з росіянами: раніше тренер служив у ЗСУ

Азербайджанський Нефтчі нещодавно оголосив про призначення новим головним тренером команди українця Юрія Вернидуба. Паралельно клуб розпочав співпрацювати з представником країни-агресора.

Керівництво Нефтчі поставило у незручне становище свого нового головного тренера Юрія Вернидуба. Азербайджанський клуб підписав меморандум про співпрацю з московським Локомотивом, повідомляє 24 Канал з посиланням на azerisport.

Які деталі угоди клубу Вернидуба з росіянами?

Меморандум між Нефтчі та Локомотивом було підписано 13 грудня. Співпраця з агресором передбачає проведення спільних турнірів в Азербайджані та Росії. Угода також включає обмін досвідом з росіянами, взаємодія в освітній діяльності, взаємне стажування тренерів.

Зазначимо, що 9 грудня український тренер Юрій Вернидуб очолив команду з Баку. Фахівець підписав контракт терміном на півтора року. В Азербайджані Вернидубу допомагатимуть українські тренери, які працювали з ним у Кривбасі. Мова йде про Валерія Михайленка, Дмитра Кара-Мустафу, Віталія Вернидуба та Ігоря Фокіна.

Під керівництвом нового тренера Нефтчі зіграв внічию з Сумгаїтом (2:2). До речі, у складі "нафтовиків" грають екснападник Чорноморця Андрій Шторгін та вихованець Шахтаря Мурад Хачаєв.

Наразі Вернидуб не відреагував на ініціативу свого нового клубу співпрацювати з країною-агресором. Усім відома проукраїнська позиція 59-річного тренера.

Як Вернидуб відреагував на вторгнення Росії?