Керівництво Нефтчі поставило у незручне становище свого нового головного тренера Юрія Вернидуба. Азербайджанський клуб підписав меморандум про співпрацю з московським Локомотивом, повідомляє 24 Канал з посиланням на azerisport.
Які деталі угоди клубу Вернидуба з росіянами?
Меморандум між Нефтчі та Локомотивом було підписано 13 грудня. Співпраця з агресором передбачає проведення спільних турнірів в Азербайджані та Росії. Угода також включає обмін досвідом з росіянами, взаємодія в освітній діяльності, взаємне стажування тренерів.
Зазначимо, що 9 грудня український тренер Юрій Вернидуб очолив команду з Баку. Фахівець підписав контракт терміном на півтора року. В Азербайджані Вернидубу допомагатимуть українські тренери, які працювали з ним у Кривбасі. Мова йде про Валерія Михайленка, Дмитра Кара-Мустафу, Віталія Вернидуба та Ігоря Фокіна.
Під керівництвом нового тренера Нефтчі зіграв внічию з Сумгаїтом (2:2). До речі, у складі "нафтовиків" грають екснападник Чорноморця Андрій Шторгін та вихованець Шахтаря Мурад Хачаєв.
Наразі Вернидуб не відреагував на ініціативу свого нового клубу співпрацювати з країною-агресором. Усім відома проукраїнська позиція 59-річного тренера.
Як Вернидуб відреагував на вторгнення Росії?
- На початку 2022 року Юрій Вернидуб очолював молдовський Шериф, з яким перемагав мадридський Реал у Лізі чемпіонів. Проте російське вторгнення змінило усі плани тренера.
- Вернидуб у перші дні повномасштабної війни повернувся в Україну, розірвавши контракт з Шерифом. Фахівець разом зі своїм сином вступив до лав територіальної оборони ЗСУ.
- Згодом Вернидуб повернувся до тренерської діяльності та очолив Кривбас. При цьому він залишався військовослужбовцем ЗСУ. По завершенні сезону 2024 – 2025 тренер покинув криворізький клуб.
- В інтерв'ю Tribuna.com Вернидуб пояснив, як він зміг виїхати з України заради роботи у Нефтчі. Тренер отримав спеціальний дозвіл, за яким повинен повернутися по завершенні контракту з азербайджанським клубом.