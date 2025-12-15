Руководство Нефтчи поставило в неудобное положение своего нового главного тренера Юрия Вернидуба. Азербайджанский клуб подписал меморандум о сотрудничестве с московским Локомотивом, сообщает 24 Канал со ссылкой на azerisport.
Читайте также Вернидуб снова при деле: украинский тренер возглавил титулованный иностранный клуб
Какие детали соглашения клуба Вернидуба с россиянами?
Меморандум между Нефтчи и Локомотивом был подписан 13 декабря. Сотрудничество с агрессором предусматривает проведение совместных турниров в Азербайджане и России. Соглашение также включает обмен опытом с россиянами, взаимодействие в образовательной деятельности, взаимную стажировку тренеров.
Отметим, что 9 декабря украинский тренер Юрий Вернидуб возглавил команду из Баку. Специалист подписал контракт сроком на полтора года. В Азербайджане Вернидубу будут помогать украинские тренеры, которые работали с ним в Кривбассе. Речь идет о Валерии Михайленко, Дмитрии Кара-Мустафе, Виталии Вернидубе и Игоре Фокине.
Под руководством нового тренера Нефтчи сыграл вничью с Сумгаитом (2:2). Кстати, в составе "нефтяников" играют экс-нападающий Черноморца Андрей Шторгин и воспитанник Шахтера Мурад Хачаев.
Пока Вернидуб не отреагировал на инициативу своего нового клуба сотрубничать со страной-агрессором. Всем известна проукраинская позиция 59-летнего тренера.
Как Вернидуб отреагировал на вторжение России?
- В начале 2022 года Юрий Вернидуб возглавлял молдавский Шериф, с которым побеждал мадридский Реал в Лиге чемпионов. Однако российское вторжение изменило все планы тренера.
- Вернидуб в первые дни полномасштабной войны вернулся в Украину, разорвав контракт с Шерифом. Специалист вместе со своим сыном вступил в ряды территориальной обороны ВСУ.
- Впоследствии Вернидуб вернулся к тренерской деятельности и возглавил Кривбасс. При этом он оставался военнослужащим ВСУ. По завершении сезона 2024 – 2025 тренер покинул криворожский клуб.
- В интервью Tribuna.com Вернидуб объяснил, как он смог уехать из Украины ради работы в Нефтчи. Тренер получил специальное разрешение, по которому должен вернуться по завершении контракта с азербайджанским клубом.