Кто сыграет в финале Клубного чемпионата мира-2025: дата и время начала матча

На Клубном чемпионате мира-2025 состоялись полуфинальные поединки. По их итогу определились два финалиста, которые поборются за главный трофей.

Обновленный Клубный чемпионат мира по футболу 2025 вышел на финишную прямую. Из 32 команд, стартовавших в турнире, осталось две сильнейшие, пишет 24 Канал.

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Финалисты Клубного ЧМ-2025

Первый участник золотого финала определился 8 июля. За путевку боролись бразильский Флуминенсе и английский Челси. Подопечные Энцо Марески без проблем разобрались с представителем Южной Америки. Благодаря дублю Жоау Педру "синие" одержали победу со счетом 2:0 и вышли в финал.

Во втором полуфинале 9 июля встретились главные фавориты турнира – Реал и ПСЖ. Гранды европейского футбола определили второго финалиста. К сожалению, зрители не увидели яркой борьбы. Победитель Лиги чемпионов деклассировал "королевский клуб". Еще в дебюте матча Руис и Дембеле обеспечили комфортное преимущество. На 24-й минуте Руис оформил дубль, сняв все вопросы о победителе. Финальную точку в поединке поставил Рамуш – 4:0.

Таким образом в финале Клубного чемпионата мира-2025 сыграет пара Челси – ПСЖ.

Кто станет победителем КЧМ-2025 / фото ФИФА

Где и во сколько часов состоится финал КЧМ-2025

Финальный матч Клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 13 июля. Поединок Челси – Пари Сен-Жермен начнется в 22:00 по киевскому времени.

Финал КЧМ-2025 будет принимать арена "MetLife Stadium" в Ист-Резерфорде, Нью-Джерси. Стадион вмещает 82 тысяч зрителей.