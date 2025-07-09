В США подходит к завершению Клубный чемпионат мира-2025. Турнир прошел по обновленной схеме с участием 32-х команд, что позволило ФИФА привлечь много внимания к соревнованию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Трамп на футболе

Финальный матч состоится 13 июля в Нью-Йорке на "МетЛайф Стэдиум". Ожидается, что эту игру посетит немало VIP-лиц. Среди них будет и президент США Дональд Трамп.

Глава Белого дома во время заседания офиса подтвердил, что планирует посетить финал Клубного чемпионата мира. Ранее Трамп стал первым действующим президентом, который посетил финал Супербоула между Филадельфией Иглз и Канзас Сити Чифс.

Напомним, что первым финалистом клубного Мундиаля стал лондонский Челси. Команда Энцо Марески победила в полуфинале Флуминенсе благодаря дублю новичка Жоау Педру.

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Однако главный фаворит турнира определится во втором полуфинале. В нем за путевку в решающий матч поборются французский ПСЖ и мадридский Реал. Матч пройдет 9 июля в 22:00 по киевскому времени.