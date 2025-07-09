Обновленный Клубный чемпионат мира-2025 приближается к завершению. Во втором полуфинале турнира сойдутся главные его фавориты – ПСЖ и Реал, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча ПСЖ – Реал в полуфинале Клубного чемпионата мира

Очные матчи команд

Команды являются постоянными участниками Лиги чемпионов. Всего за всю историю ПСЖ и Реал сыграли 15 очных матчей, в которых небольшое преимущество на стороне мадридцев.

"Бланкос" выиграли семь игр, тогда как парижане – 5. Еще три встречи завершились вничью. При этом в рамках Лиги чемпионов было только восемь очных сражений.

История матчей между ПСЖ и Реалом:

СЕЗОН ТУРНИР СТАДИЯ МАТЧ ПЕРВАЯ ИГРА ВТОРАЯ ИГРА 1992-1993 Кубок УЕФА 1/4 финала Реал – ПСЖ 3:1 1:4 1993-1994 Кубок обладателей Кубков 1/4 финала Реал – ПСЖ 0:1 1:1 Товарищеский матч (2013 год) Реал – ПСЖ 1:0 - Товарищеский матч (2014 год) Реал – ПСЖ 1:3 - 2015-2016 Лига чемпионов группа ПСЖ – Реал 0:0 0:1 2016 Международный Кубок чемпионов группа Реал – ПСЖ 1:3 - 2017-2018 Лига чемпионов 1/8 финала Реал – ПСЖ 3:1 2:1 2019-2020 Лига чемпионов группа ПСЖ – Реал 3:0 2:2 2021-2022 Лига чемпионов 1/8 финала ПСЖ – Реал 1:0 1:3

Трижды дальше проходил Реал, еще в одном случае торжествовал ПСЖ. Последняя встреча команд состоялась в 1/8 финала сезона 2021-2022. Тогда французы одержали минимальную победу дома, однако уступили на выезде 1:3.

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Напомним, что матч ПСЖ – Реал начнется 9 июля в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары пройдет в финал Клубного чемпионата мира, где сыграет с Челси.