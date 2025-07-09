Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 наближається до завершення. У другому півфіналі турніру зійдуться головні його фаворити – ПСЖ та Реал, повідомляє 24 Канал.
Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал у півфіналу Клубного чемпіонату світу
Очні матчі команд
Команди є постійними учасниками Ліги чемпіонів. Загалом за всю історію ПСЖ та Реал відіграли 15 очних матчів, у яких невелика перевага на боці мадридців.
"Бланкос" виграли сім ігор, тоді як парижани – 5. Ще три зустрічі завершились внічию. При цьому в рамках Ліги чемпіонів було тільки вісім очних битв.
Історія матчів між ПСЖ та Реалом:
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|МАТЧ
|ПЕРША ГРА
|ДРУГА ГРА
|1992-1993
|Кубок УЄФА
|1/4 фіналу
|Реал – ПСЖ
|3:1
|1:4
|1993-1994
|Кубок володарів Кубків
|1/4 фіналу
|Реал – ПСЖ
|0:1
|1:1
|Товариський матч (2013 рік)
|Реал – ПСЖ
|1:0
|-
|Товариський матч (2014 рік)
|Реал – ПСЖ
|1:3
|-
|2015-2016
|Ліга чемпіонів
|група
|ПСЖ – Реал
|0:0
|0:1
|2016
|Міжнародний Кубок чемпіонів
|група
|Реал – ПСЖ
|1:3
|-
|2017-2018
|Ліга чемпіонів
|1/8 фіналу
|Реал – ПСЖ
|3:1
|2:1
|2019-2020
|Ліга чемпіонів
|група
|ПСЖ – Реал
|3:0
|2:2
|2021-2022
|Ліга чемпіонів
|1/8 фіналу
|ПСЖ – Реал
|1:0
|1:3
Тричі далі проходив Реал, ще в одному випадку тріумфував ПСЖ. Остання зустріч команд відбулась в 1/8 фіналу сезону 2021-2022. Тоді французи здобули мінімальну перемогу вдома, проте поступились на виїзді 1:3.
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Нагадаємо, що матч ПСЖ – Реал розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом. Переможець пари пройде у фінал Клубного чемпіонату світу, де зіграє із Челсі.