Оновлений Клубний чемпіонат світу-2025 наближається до завершення. У другому півфіналі турніру зійдуться головні його фаворити – ПСЖ та Реал, повідомляє 24 Канал.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Реал у півфіналу Клубного чемпіонату світу

Очні матчі команд

Команди є постійними учасниками Ліги чемпіонів. Загалом за всю історію ПСЖ та Реал відіграли 15 очних матчів, у яких невелика перевага на боці мадридців.

"Бланкос" виграли сім ігор, тоді як парижани – 5. Ще три зустрічі завершились внічию. При цьому в рамках Ліги чемпіонів було тільки вісім очних битв.

Історія матчів між ПСЖ та Реалом:

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ ПЕРША ГРА ДРУГА ГРА 1992-1993 Кубок УЄФА 1/4 фіналу Реал – ПСЖ 3:1 1:4 1993-1994 Кубок володарів Кубків 1/4 фіналу Реал – ПСЖ 0:1 1:1 Товариський матч (2013 рік) Реал – ПСЖ 1:0 - Товариський матч (2014 рік) Реал – ПСЖ 1:3 - 2015-2016 Ліга чемпіонів група ПСЖ – Реал 0:0 0:1 2016 Міжнародний Кубок чемпіонів група Реал – ПСЖ 1:3 - 2017-2018 Ліга чемпіонів 1/8 фіналу Реал – ПСЖ 3:1 2:1 2019-2020 Ліга чемпіонів група ПСЖ – Реал 3:0 2:2 2021-2022 Ліга чемпіонів 1/8 фіналу ПСЖ – Реал 1:0 1:3

Тричі далі проходив Реал, ще в одному випадку тріумфував ПСЖ. Остання зустріч команд відбулась в 1/8 фіналу сезону 2021-2022. Тоді французи здобули мінімальну перемогу вдома, проте поступились на виїзді 1:3.

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Нагадаємо, що матч ПСЖ – Реал розпочнеться 9 липня о 22:00 за київським часом. Переможець пари пройде у фінал Клубного чемпіонату світу, де зіграє із Челсі.