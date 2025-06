Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: все, что стоит знать о турнире в США

Уже 15 июня стартует Клубный чемпионат мира-2025 по футболу. Футбольный праздник в США продлится вплоть до 13 июля.

24 Канал рассказывает о ближайшем розыгрыше Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, который будет проходить по новому формату. Участие в турнире примут 32 клуба из шести конфедераций.

Как отбирались участники для Клубного чемпионата мира-2025

Для УЕФА (Европы) выделили наибольшее количество мест – аж 12. CONMEBOL (Южная Америка) имела 6 путевок. AFC (Азия), CAF (Африка) и CONCACAF (Северная Америка) представят по четыре клуба, а OFC (Океания) и ассоциация, принимающая, получили лишь по одному слоту.

Для определения всех участников КЧМ-2025 принимались во внимание результаты в промежуток с 2021-го по 2024-й годы. Автоматически на турнир в США проходили клубы-победители всех конфедераций, которые выступали в континентальных первенствах в этом 4-летнем отрезке. Остальные же команды получали свои путевки на КЧМ-2025 по континентальному рейтингу. Поэтому среди участников нет Динамо или Шахтера.

Также в выборе участников турнира был один важный нюанс. На Клубный чемпионат мира в США не могло отобраться более двух участников из одной страны. Исключение могло быть только в том случае, если в течение 2021-2024 годов одна страна имела более двух триумфаторов Лиги чемпионов.

Где будут проходить матчи КЧМ-2025

Матчи Клубного чемпионата мира-2025 по футболу будут проходить на 12 американских стадионах в 11-ти городах: "Mercedes-Benz Stadium" (Атланта), "TQL Stadium" (Цинциннати), "Bank OF America Stadium" (Шарлотт), "Rose Bowl Stadium" (Пасадена), "Hard Rock Stadium" (Майами), "GEODIS Park" (Нашвилл), "MetLife Stadium" (Ист-Ратерфорд), "Camping World Stadium", "Inter & Co Stadium" (оба – Орландо), "Lumen Field" (Сиэтл), "Lincoln Financial Field" (Филадельфия) и "Audi Field" (Вашингтон).



Стадионы, которые примут КЧМ-2025 по футболу / Фото FIFA Club World Cup

Такой КЧМ-2025 можно расценивать, как репетицию перед чемпионатом мира по футболу, который в 2026-м году также примет США.

Справка. Финал Клубного чемпионата мира-2025 состоится на арене "MetLife Stadium".

Разделение клубов на группы

32 участника КЧМ-2025 поделены на восемь квартетов. Сразу две группы выделяются на фоне других. Речь идет о группе В и G. В первый квартет попал действующий победитель Лиги чемпионов-2024/2025 парижский ПСЖ и мадридский Атлетико. А в группе G с другими посоревнуются туринский Ювентус и английский Манчестер Сити.

Отметим, что сначала в группе D одно из мест должен был забронировать мексиканский клуб Леон. Однако ФИФА исключила команду из списка участников КЧМ-2025. Оказалось, что у Леона и Пачуки, которая пробилась ранее, один и тот же владелец.

Вакантное место было разыграно в матче Лос-Анджелес – Америка, в котором победил клуб украинца Артема Смолякова – 2:1. Правда, Смоляков участия в этом поединке не принимал, проведя весь матч на скамейке запасных Лос-Анджелеса.

Группа А: Аль-Агли, Интер Майами, Палмейрас и Порту.

Аль-Агли, Интер Майами, Палмейрас и Порту. Группа В: Атлетико Мадрид, Ботафогу, ПСЖ и Саундерс.

Атлетико Мадрид, Ботафогу, ПСЖ и Саундерс. Группа С: Окленд, Бавария, Бенфика и Бока Хуниорс.

Окленд, Бавария, Бенфика и Бока Хуниорс. Группа D: Челси, Лос-Анджелес, Эсперанс и Фламенгу.

Челси, Лос-Анджелес, Эсперанс и Фламенгу. Группа Е: Интер, Монтеррей, Ривер Плейт и Урава Редс.

Интер, Монтеррей, Ривер Плейт и Урава Редс. Группа F: Боруссия Дортмунд, Флуминенсе, Мамелоди Сандаунз и Ульсан.

Боруссия Дортмунд, Флуминенсе, Мамелоди Сандаунз и Ульсан. Группа G: Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сити и Видад.

Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сити и Видад. Группа Н: Аль-Хиляль, Реал, Пачука и РБ Зальцбург.

Обратите внимание! В плей-офф КЧМ-2025 пробьются команды, которые займут первое и второе места в своих группах. Далее в каждом из раундов на клубы будут ждать одноматчевые противостояния. В рамках турнира матча за третье место не предусмотрено.

Без украинских клубов, но с игроками сборной Украины

Как видим, что ни один представитель украинского футбола не пробился в Клубный чемпионат мира (Динамо и Шахтер). Однако без украинского следа на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу не обойдется.

В двух случаях это касается голкиперской позиции. В США свои матчи сыграют мадридский Реал Андрея Лунина и лиссабонская Бенфика Анатолия Трубина. Оба украинских вратаря попали в заявки своих клубов на заокеанский турнир.

Также в последний вагон запрыгнул Лос-Анджелес с Артемом Смоляковым, которые воспользовались исключением Леона, владелец которого вызвал скандал.

Заявка Бенфики на КЧМ-2025 по футболу:

Вратари: Анатолий Трубин , Диого Феррейра, Андре Гомеш.

, Диого Феррейра, Андре Гомеш. Защитники: Альваро Каррерас, Антониу Силва, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Руй Силва, Гонсалу Оливейра, Джошуа Виндер, Леандро Сантос, Адриан Байрами.

Альваро Каррерас, Антониу Силва, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Руй Силва, Гонсалу Оливейра, Джошуа Виндер, Леандро Сантос, Адриан Байрами. Полузащитники: Фредрик Аурснес, Оркун Кекчю, Леандро Баррейру, Флорентино, Жоау Велозу, Рафаэль Луиш, Жоау Рего, Ренату Санчес, Диогу Приосте.

Фредрик Аурснес, Оркун Кекчю, Леандро Баррейру, Флорентино, Жоау Велозу, Рафаэль Луиш, Жоау Рего, Ренату Санчес, Диогу Приосте. Нападающие: Анхель Ди Мария, Вангелис Павлидис, Керем Актюркоглу, Андреа Белотти, Андреас Шелдеруп, Джанлука Престианни, Брума, Тьяго Гувейя, Эдуардо Фернандеш.

Заявка Реала на Клубный ЧМ-2025

Главный тренер Реал Хаби Алонсо включил Андрея Лунина в заявку на КЧМ-2025. Также с собой в США испанский специалист возьмет с собой еще трех голлиперов.

Вратари: Куртуа, Лунин , Фран Гонсалес, Местре.

Куртуа, , Фран Гонсалес, Местре. Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсио, Фортеа, Агуадо.

Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсио, Фортеа, Агуадо. Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гулер, Себальос, Чема, Мартин.

Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гулер, Себальос, Чема, Мартин. Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Брахим, Гонсало, Муньос.



Заявка Реала на КЧМ-2025 / Фото мадридского клуба

Могло, конечно, будет и четыре украинских футболиста на Клубном чемпионате мира в США, если бы Михаил Мудрик не встрял в допинговый скандал.

Кто больше всего побеждал на Клубных чемпионатах мира

Клубные чемпионаты мира проводятся еще с 2000-го года. С тех пор трофей над головой поднимали 12 команд из разных уголков нашей планеты. Больше всего торжествовали футболисты мадридского Реала – аж 5 раз. Последний раз это было в сезоне-2022/2023.

Справка. Действующим чемпионом Клубного чемпионата мира является Манчестер Сити, который в сезоне-2023/2024 впервые в своей истории покорил данный турнир. В финале "горожане" разгромили Флуминенсе 4:0.

На две победы меньше у другого испанского гранда – каталонской Барселоны. По две победы у мюнхенской Баварии и бразильского Коринтианса. Бразильский клуб стал первым в истории триумфатором КЧМ по футболу (2000).

Кто еще брал трофей КЧМ по футболу: МанСити, Челси, Ливерпуль, Интер, Милан, Манчестер Юнайтед, Сан-Паулу и Интернасьонал.

Призовой фонд КЧМ-2025

Общий призовой фонд Клубного чемпионата мира-2025 по футболу составляет аж один миллиард долларов.

Зато победитель турнира в США получит около 100 миллионов.

Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира-2025 по футболу

Официальным транслятором Клубного чемпионата мира-2025 будет стриминговая платформа DAZN, которая покажу все 63 матча турнира. Однако без украинских комментаторов.

Украинские болельщики смогут посмотреть часть поединков турнира на платформах Общественное Спорт, а также местных телеканалах Общественного.

Также для футбольных болельщиков организуют ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня (Общественное Спорт). Фаны, которые не смогут посмотреть матчи в прямом эфире, смогут посмотреть полные записи поединков на сайте Общественное Спорт.

А вот хайлайты всех игр КЧМ-2025 можно будет посмотреть на ютуб-канале Общественное Спорт.

Однако далеко не все матчи КЧМ-2025 можно будет посмотреть на Суспільне Спорт. Вещатель будет транслировать только часть поединков, а точнее 25 игр групповой стадии, а также все матчи плей-офф, включая финал. Это будут поединки топовых европейских клубов (таких как Бавария, Интер, ПСЖ и тд), а также Бенфики и Реала, где есть украинцы.