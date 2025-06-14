Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: все, что стоит знать о турнире в США
- Клубный чемпионат мира-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля с участием 32 клубов из шести конфедераций.
- Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах, а финал - на MetLife Stadium; призовой фонд турнира достигает одного миллиарда долларов.
- Бенфика и Реал включили украинских вратарей Анатолия Трубина и Андрея Лунина в свои заявки на турнир.
- Официальным транслятором турнира будет платформа DAZN, а часть матчей можно посмотреть на Суспільне Спорт.
Уже 15 июня стартует Клубный чемпионат мира-2025 по футболу. Футбольный праздник в США продлится вплоть до 13 июля.
24 Канал рассказывает о ближайшем розыгрыше Клубного чемпионата мира-2025 по футболу, который будет проходить по новому формату. Участие в турнире примут 32 клуба из шести конфедераций.
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Как отбирались участники для Клубного чемпионата мира-2025
Для УЕФА (Европы) выделили наибольшее количество мест – аж 12. CONMEBOL (Южная Америка) имела 6 путевок. AFC (Азия), CAF (Африка) и CONCACAF (Северная Америка) представят по четыре клуба, а OFC (Океания) и ассоциация, принимающая, получили лишь по одному слоту.
Для определения всех участников КЧМ-2025 принимались во внимание результаты в промежуток с 2021-го по 2024-й годы. Автоматически на турнир в США проходили клубы-победители всех конфедераций, которые выступали в континентальных первенствах в этом 4-летнем отрезке. Остальные же команды получали свои путевки на КЧМ-2025 по континентальному рейтингу. Поэтому среди участников нет Динамо или Шахтера.
Также в выборе участников турнира был один важный нюанс. На Клубный чемпионат мира в США не могло отобраться более двух участников из одной страны. Исключение могло быть только в том случае, если в течение 2021-2024 годов одна страна имела более двух триумфаторов Лиги чемпионов.
Где будут проходить матчи КЧМ-2025
Матчи Клубного чемпионата мира-2025 по футболу будут проходить на 12 американских стадионах в 11-ти городах: "Mercedes-Benz Stadium" (Атланта), "TQL Stadium" (Цинциннати), "Bank OF America Stadium" (Шарлотт), "Rose Bowl Stadium" (Пасадена), "Hard Rock Stadium" (Майами), "GEODIS Park" (Нашвилл), "MetLife Stadium" (Ист-Ратерфорд), "Camping World Stadium", "Inter & Co Stadium" (оба – Орландо), "Lumen Field" (Сиэтл), "Lincoln Financial Field" (Филадельфия) и "Audi Field" (Вашингтон).
Стадионы, которые примут КЧМ-2025 по футболу / Фото FIFA Club World Cup
Такой КЧМ-2025 можно расценивать, как репетицию перед чемпионатом мира по футболу, который в 2026-м году также примет США.
Справка. Финал Клубного чемпионата мира-2025 состоится на арене "MetLife Stadium".
Разделение клубов на группы
32 участника КЧМ-2025 поделены на восемь квартетов. Сразу две группы выделяются на фоне других. Речь идет о группе В и G. В первый квартет попал действующий победитель Лиги чемпионов-2024/2025 парижский ПСЖ и мадридский Атлетико. А в группе G с другими посоревнуются туринский Ювентус и английский Манчестер Сити.
Отметим, что сначала в группе D одно из мест должен был забронировать мексиканский клуб Леон. Однако ФИФА исключила команду из списка участников КЧМ-2025. Оказалось, что у Леона и Пачуки, которая пробилась ранее, один и тот же владелец.
Вакантное место было разыграно в матче Лос-Анджелес – Америка, в котором победил клуб украинца Артема Смолякова – 2:1. Правда, Смоляков участия в этом поединке не принимал, проведя весь матч на скамейке запасных Лос-Анджелеса.
- Группа А: Аль-Агли, Интер Майами, Палмейрас и Порту.
- Группа В: Атлетико Мадрид, Ботафогу, ПСЖ и Саундерс.
- Группа С: Окленд, Бавария, Бенфика и Бока Хуниорс.
- Группа D: Челси, Лос-Анджелес, Эсперанс и Фламенгу.
- Группа Е: Интер, Монтеррей, Ривер Плейт и Урава Редс.
- Группа F: Боруссия Дортмунд, Флуминенсе, Мамелоди Сандаунз и Ульсан.
- Группа G: Аль-Айн, Ювентус, Манчестер Сити и Видад.
- Группа Н: Аль-Хиляль, Реал, Пачука и РБ Зальцбург.
Обратите внимание! В плей-офф КЧМ-2025 пробьются команды, которые займут первое и второе места в своих группах. Далее в каждом из раундов на клубы будут ждать одноматчевые противостояния. В рамках турнира матча за третье место не предусмотрено.
Без украинских клубов, но с игроками сборной Украины
Как видим, что ни один представитель украинского футбола не пробился в Клубный чемпионат мира (Динамо и Шахтер). Однако без украинского следа на Клубном чемпионате мира-2025 по футболу не обойдется.
В двух случаях это касается голкиперской позиции. В США свои матчи сыграют мадридский Реал Андрея Лунина и лиссабонская Бенфика Анатолия Трубина. Оба украинских вратаря попали в заявки своих клубов на заокеанский турнир.
Также в последний вагон запрыгнул Лос-Анджелес с Артемом Смоляковым, которые воспользовались исключением Леона, владелец которого вызвал скандал.
Заявка Бенфики на КЧМ-2025 по футболу:
- Вратари: Анатолий Трубин, Диого Феррейра, Андре Гомеш.
- Защитники: Альваро Каррерас, Антониу Силва, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Руй Силва, Гонсалу Оливейра, Джошуа Виндер, Леандро Сантос, Адриан Байрами.
- Полузащитники: Фредрик Аурснес, Оркун Кекчю, Леандро Баррейру, Флорентино, Жоау Велозу, Рафаэль Луиш, Жоау Рего, Ренату Санчес, Диогу Приосте.
- Нападающие: Анхель Ди Мария, Вангелис Павлидис, Керем Актюркоглу, Андреа Белотти, Андреас Шелдеруп, Джанлука Престианни, Брума, Тьяго Гувейя, Эдуардо Фернандеш.
Заявка Реала на Клубный ЧМ-2025
Главный тренер Реал Хаби Алонсо включил Андрея Лунина в заявку на КЧМ-2025. Также с собой в США испанский специалист возьмет с собой еще трех голлиперов.
- Вратари: Куртуа, Лунин, Фран Гонсалес, Местре.
- Защитники: Карвахаль, Милитао, Алаба, Трент, Васкес, Гарсия, Рюдигер, Менди, Хойсен, Юссуф, Якобо, Асенсио, Фортеа, Агуадо.
- Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени, Гулер, Себальос, Чема, Мартин.
- Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Брахим, Гонсало, Муньос.
Заявка Реала на КЧМ-2025 / Фото мадридского клуба
Могло, конечно, будет и четыре украинских футболиста на Клубном чемпионате мира в США, если бы Михаил Мудрик не встрял в допинговый скандал.
Кто больше всего побеждал на Клубных чемпионатах мира
Клубные чемпионаты мира проводятся еще с 2000-го года. С тех пор трофей над головой поднимали 12 команд из разных уголков нашей планеты. Больше всего торжествовали футболисты мадридского Реала – аж 5 раз. Последний раз это было в сезоне-2022/2023.
Справка. Действующим чемпионом Клубного чемпионата мира является Манчестер Сити, который в сезоне-2023/2024 впервые в своей истории покорил данный турнир. В финале "горожане" разгромили Флуминенсе 4:0.
На две победы меньше у другого испанского гранда – каталонской Барселоны. По две победы у мюнхенской Баварии и бразильского Коринтианса. Бразильский клуб стал первым в истории триумфатором КЧМ по футболу (2000).
Кто еще брал трофей КЧМ по футболу: МанСити, Челси, Ливерпуль, Интер, Милан, Манчестер Юнайтед, Сан-Паулу и Интернасьонал.
Призовой фонд КЧМ-2025
Общий призовой фонд Клубного чемпионата мира-2025 по футболу составляет аж один миллиард долларов.
Зато победитель турнира в США получит около 100 миллионов.
Где смотреть матчи Клубного чемпионата мира-2025 по футболу
Официальным транслятором Клубного чемпионата мира-2025 будет стриминговая платформа DAZN, которая покажу все 63 матча турнира. Однако без украинских комментаторов.
Украинские болельщики смогут посмотреть часть поединков турнира на платформах Общественное Спорт, а также местных телеканалах Общественного.
Также для футбольных болельщиков организуют ежедневные итоговые студии по результатам игрового дня (Общественное Спорт). Фаны, которые не смогут посмотреть матчи в прямом эфире, смогут посмотреть полные записи поединков на сайте Общественное Спорт.
А вот хайлайты всех игр КЧМ-2025 можно будет посмотреть на ютуб-канале Общественное Спорт.
Однако далеко не все матчи КЧМ-2025 можно будет посмотреть на Суспільне Спорт. Вещатель будет транслировать только часть поединков, а точнее 25 игр групповой стадии, а также все матчи плей-офф, включая финал. Это будут поединки топовых европейских клубов (таких как Бавария, Интер, ПСЖ и тд), а также Бенфики и Реала, где есть украинцы.